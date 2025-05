Nizar Baraka appelle la jeunesse marocaine à s’impliquer dans la vie politique

Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal, a participé, le dimanche 4 mai, à la clôture d’un festival dédié aux jeunes et au leadership politique. Une occasion pour écouter les doléances des jeunes et pour leur exposer les évolutions que vit actuellement le Royaume.

Cette rencontre a eu lieu au siège central du parti à Rabat en clôture du festival "Les jeunes pour le leadership politique" qui a démarré le 3 mai en collaboration avec le Conseil danois des jeunes (DUF).

Cette rencontre a connu la participation de jeunes issus de plusieurs régions du Maroc venus échanger avec Nizar Baraka autour de leurs préoccupations, de leurs attentes, de leurs propositions et de leur vision en ce qui concerne la gestion des affaires publiques.

En réponse aux interventions des jeunes participants, Nizar Baraka a axé son propos sur les grandes dynamiques de développement que vit le Royaume, une nouvelle ère qu’il a qualifiée de "développement grande vitesse".

Dans ce cadre, le secrétaire général du PI a insisté sur le rôle que doivent remplir les jeunes pour accompagner cette dynamique de manière à ce qu’elle bénéficie à tous les Marocains en termes de réduction des disparités sociales et territoriales.

Nizar Baraka a profité de cette rencontre pour rappeler une série d’initiatives lancées par son parti pour une meilleure implication des jeunes dans la vie publique, dont le programme "2025, année du bénévolat" et la "Charte des jeunes". Ces deux initiatives ont été dévoilées par le parti de l’Istiqlal lors des célébrations du 81ᵉ anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance.

Nizar Baraka a rappelé aux jeunes participants l’importance de leur implication dans la vie politique en prenant part aux échéances électorales et en s’investissant dans le bénévolat et la vie associative en tant qu’expression de la citoyenneté active et responsable au service du projet de société du Royaume qui aspire à renforcer sa position de hub de développement régional.

