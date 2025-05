Huawei et le ministère de l’Enseignement supérieur unissent leurs forces “pour un Maroc numérique ambitieux”

À l’occasion du Gitex Africa Morocco 2025, un accord stratégique a été signé à Marrakech entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et Huawei Maroc. Objectif : renforcer la formation digitale, la recherche scientifique et l’employabilité des jeunes Marocains.

En marge de Gitex Africa Morocco 2025, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et Huawei Maroc ont signé, à Marrakech en date du lundi 14 avril, une nouvelle convention de partenariat, formalisée par un protocole d’accord (MoU). Cet accord a été paraphé par Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, et David Li, directeur général de Huawei Maroc, en présence de Shen Li, président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale) et d’autres personnalités de renom.

Ce partenariat incarne la volonté commune des deux parties d’anticiper les mutations technologiques majeures en vue de préparer la jeunesse marocaine à devenir un acteur clé du changement. Il représente un modèle exemplaire de collaboration entre l’État et le secteur privé, orienté vers le développement et l’innovation. S'inscrivant pleinement dans la vision des hautes orientations royales, ce protocole d’accord vise à moderniser l’enseignement supérieur, à renforcer les compétences digitales, à améliorer l’infrastructure technologique nationale, faisant ainsi du secteur numérique un levier d’inclusion, de compétitivité et de coopération.

Portée par la vision stratégique du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et le savoir-faire technologique reconnu de Huawei, cette convention s’articule autour de quatre axes majeurs.

- Le premier concerne la formation, avec l’élargissement du programme aux enseignants universitaires et la mise à jour régulière des contenus pédagogiques.

- Le deuxième axe se concentre sur la recherche scientifique, en créant des passerelles permettant aux doctorants marocains de visiter les centres R&D de Huawei à l’international.

- Le troisième volet est dédié à l’innovation, avec un soutien renforcé à l’entrepreneuriat étudiant et à la valorisation des projets TIC.

- Enfin, le quatrième pilier vise à améliorer l’employabilité, en rapprochant le monde universitaire du marché de l’emploi grâce à des initiatives concrètes.

David Li, directeur général de Huawei Maroc, s’est félicité de cette initiative d’envergure et a déclaré à cet effet : "La concrétisation de cet accord majeur est l’aboutissement d’une relation de confiance et de partage entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et Huawei Maroc, et c’est un jalon important pour notre coopération croissante. Cette nouvelle phase de notre partenariat traduit notre volonté de soutenir la formation des leaders technologiques de demain, capables d’imaginer, de développer et de piloter la transformation digitale du Royaume".

Capitalisant sur un partenariat de longue date, cette convention ambitionne d'élargir la collaboration bilatérale entre les deux parties, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons. Il convient de souligner les réalisations marquantes du bilan 2021-2024. Depuis 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation et Huawei Maroc ont réussi à établir une coopération fructueuse et durable. Grâce au programme ICT Academy, plus de 16.000 étudiants marocains ont été formés, 1.400 certifications HCIA ont été délivrées, 100 webinaires ont été organisés et 4.900 étudiants ont pris part à la compétition ICT Academy. Par ailleurs, l’ICT Job Fair a généré 1.800 opportunités professionnelles, contribuant ainsi activement à l'insertion des jeunes dans l'écosystème numérique national.

Au-delà de ses perspectives stratégiques, cette convention incarne une vision partagée : celle d’un Maroc numérique inclusif et innovant, capable de former ses propres talents pour l’émergence d’un écosystème technologique compétitif et durable. À travers cette initiative porteuse de sens, Huawei réitère sa volonté de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration.

