“Entre deux rives”, un nouvel ouvrage qui explore les liens historiques entre le Maroc et la Belgique

"Entre deux rives" propose une lecture renouvelée des relations entre les deux royaumes. Signé par le chercheur belgo-marocain Hassan Bousetta, l’ouvrage explore les mémoires partagées et les trajectoires croisées qui ont façonné les liens humains, culturels et politiques entre les deux pays.

À Tanger, retrait des panneaux publicitaires et des paraboles en préparation à la CAN 2025

"Entre deux rives" propose une lecture renouvelée des relations entre les deux royaumes. Signé par le chercheur belgo-marocain Hassan Bousetta, l’ouvrage explore les mémoires partagées et les trajectoires croisées qui ont façonné les liens humains, culturels et politiques entre les deux pays.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Un nouveau livre intitulé Entre deux rives, Maroc-Belgique, histoires parallèles, destins croisés vient de paraître, coédité par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et Maha Éditions. Signé par Hassan Bousetta, professeur à l’université de Liège, l’ouvrage propose une relecture des relations entre les deux royaumes à travers une approche croisée mêlant histoire, géopolitique, sociologie et mémoire.

Abondamment illustré, le livre se concentre sur les XXᵉ et XXIᵉ siècles, tout en s’inscrivant dans un temps plus long. Il ne s’agit ni d’un récit linéaire de la migration ni d’une chronique nationale. L’auteur propose plutôt un regard transversal sur les interactions humaines, sociales, économiques et culturelles qui ont rapproché le Maroc et la Belgique au fil du temps.

De la coopération universitaire entre Louvain et Fès ou entre Rabat et Liège aux échanges commerciaux, en passant par les circulations intellectuelles ou les trajectoires migratoires, l’ouvrage met en lumière les multiples facettes de cette relation. Il aborde aussi les défis contemporains liés à la mémoire, à l’identité et à la construction d’un avenir commun.

Dans un contexte où les clivages idéologiques persistent malgré la proximité croissante des sociétés, Entre deux rives se veut une contribution à une lecture apaisée de l’histoire partagée. Il s’adresse notamment aux jeunes générations, invitées à dépasser les stéréotypes pour mieux comprendre la complexité des liens entre les deux pays.

Un auteur engagé entre recherche, politique et société civile

Hassan Bousetta, auteur de l’ouvrage, est chercheur permanent au Fonds national de la recherche scientifique (FRS-FNRS) en Belgique et membre du Centre d’études de l’ethnicité et des migrations à l’Université de Liège. Spécialiste des questions migratoires et des politiques d’intégration, il a également été actif sur la scène politique belge, notamment en tant que sénateur fédéral (2010-2014) et chef de cabinet adjoint au sein du gouvernement wallon (2021-2023).

Né en 1970 à Hasselt en Flandre, il est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de la KU Leuven. Auteur de nombreuses publications et coordinateur de projets européens, il est aussi engagé dans la société civile, notamment au sein de la Fondation Roi Baudouin et du CCME.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.