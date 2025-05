Ciment : les livraisons en hausse de 10,3% à fin avril 2025

À fin avril 2025, les livraisons cumulées de ciment des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC) ont atteint 4.527.256 tonnes, en progression de 10,3% par rapport à la même période en 2024 (4.102.929 t), selon les données consolidées de l’APC.

Cette évolution traduit une amélioration significative du marché, notamment au mois d’avril 2025, où les livraisons ont augmenté de 31,9% sur un an, atteignant 1.145.240 t contre 867.743 t en avril 2024. Il s’agit d’un des mois les plus dynamiques depuis le début de l’année.

Par segment, la croissance est tirée principalement par le béton prêt à l’emploi (BPE), dont les livraisons ont augmenté de 21,62% sur les quatre premiers mois de l’année, atteignant 1.094.302 t. Le segment préfabrication suit avec une progression de 21,12%, à 508.077 t.

Le segment infrastructure affiche également une hausse notable de 7,45%, avec 302.719 t livrées à fin avril. La distribution progresse de 5,23%, représentant toujours le plus gros volume avec près de 2,5 Mt écoulées.

En revanche, les livraisons destinées au secteur du bâtiment restent en croissance modérée, à 3,10% sur un an, soit 91.150 t cumulées à fin avril. Le segment mortiers enregistre la seule baisse notable avec une chute de -14,37%, à 33.706 t.

