Baleària exploitera la ligne Tarifa-Tanger avec des ferries zéro émission

FRS/DFDS ne desservira plus la ligne Tarifa-Tanger Ville. C’est la compagnie espagnole Baleària qui reprendra le flambeau à partir du 8 mai pour une durée de quinze ans. Elle prévoit quatre traversées quotidiennes dans un premier temps, avec l’ambition de créer le tout premier “corridor maritime vert” entre le Maroc et l’Espagne d’ici 2027.

C’est une page qui se tourne sur le détroit de Gibraltar. Après vingt-cinq années d’exploitation, la compagnie FRS/DFDS cesse officiellement ses liaisons entre Tarifa et Tanger Ville à compter de ce lundi 5 mai 2025. FRS rappelle toutefois maintenir plus de 25 départs quotidiens sur ses autres lignes, notamment Algésiras-Tanger Med et Algésiras-Sebta.

Pour accompagner cette transition, elle propose une remise de 30% sur les billets de la ligne Algésiras-Tanger Med, valable du 5 au 11 mai. Mais c’est une autre compagnie qui attire aujourd’hui les regards.

Baleària met le cap sur un détroit plus vert

La relève sera assurée par Baleària, qui a remporté l’appel d’offres lancé par l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras pour exploiter la ligne Tarifa-Tanger Ville au cours des quinze prochaines années. Mais la grande nouveauté vient surtout de la volonté de Baleària de faire de cette liaison un modèle de transport maritime durable.

Selon des médias espagnols, l’entreprise s’est engagée à investir 160 millions d’euros sur cette période. L’essentiel de ce montant, soit 135 millions, sera consacré à la construction de deux ferries électriques de nouvelle génération, ainsi qu’à des infrastructures portuaires adaptées, à l’horizon 2027.

Il s’agit de deux navires à propulsion 100% électrique, sans aucune émission de CO₂. Ils seront construits en Espagne, dans les chantiers navals de Gijón, et fonctionneront grâce à des batteries de grande capacité (11 500 kWh), avec une autonomie suffisante pour couvrir les 18 milles nautiques de la traversée.

Les bateaux seront rechargés à quai pendant les escales d’une heure, à l’aide d’un système OPS (Onshore Power Supply) et de bras automatisés installés dans les ports de Tarifa et de Tanger Ville. Des stations de recharge géantes, de 8 MWh chacune, seront également déployées, indique Baleària dans un communiqué.

Une expérience passager améliorée

Dès le 8 mai, Baleària commencera à opérer quatre traversées quotidiennes entre les deux rives, avec une montée en cadence prévue à l’approche de l’été.

Ce nouveau service ne mise pas seulement sur la performance énergétique. Baleària annonce aussi une expérience passager améliorée : navires rénovés, café à bord, espaces enfants, zone pour animaux de compagnie, boutique, ainsi que des offres de mini-séjours à Tanger, avec visites culturelles encadrées par des guides locaux.

Déjà bien implantée au Maroc, avec des lignes entre Algésiras et Tanger Med, Nador et Almeria, ou encore Tanger Med et Motril, la compagnie conforte ainsi sa présence sur le détroit. En 2024, elle a transporté près d’un million de passagers entre les deux pays, soit 20% de son trafic global, et plus de 150.000 camions.

