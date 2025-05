Après Casablanca et Rabat, c’est au tour de la ville de Tanger. Les autorités locales de la ville ont lancé une opération d’envergure, visant à retirer les affiches publicitaires illégales et les antennes paraboliques installées sur les façades des bâtiments.

À Tanger, retrait des panneaux publicitaires et des paraboles en préparation à la CAN 2025

Après Casablanca et Rabat, c’est au tour de la ville de Tanger. Les autorités locales de la ville ont lancé une opération d’envergure, visant à retirer les affiches publicitaires illégales et les antennes paraboliques installées sur les façades des bâtiments.

Tanger se prépare aux grands événements sportifs prévus au Maroc. Après Casablanca et Rabat, la ville du Détroit entame une vaste opération de nettoyage visuel et réglementaire.

Les autorités locales ont lancé une campagne d'envergure de retrait des affiches publicitaires illégales et autres installations anarchiques telles que les antennes paraboliques, qui enlaidissent les façades. L'objectif est d'offrir un visage renouvelé à la ville, qui s'apprête à accueillir en fin d'année les matchs de la CAN 2025.

Contactées par nos soins, des sources informées nous confient que cette campagne a débuté le samedi 3 mai au centre-ville de Tanger.

Harmoniser l'apparence des bâtiments et préserver l'architecture de la ville

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’harmoniser l’apparence des bâtiments de la ville du Détroit, souvent altérée par des installations anarchiques, et de préserver son architecture, nous expliquent nos interlocuteurs.

L’objectif de cette campagne est de redonner à Tanger son cachet architectural et de réguler les pratiques publicitaires non conformes aux lois en vigueur.

Selon nos informations, cette opération concerne différents panneaux publicitaires, notamment de cabinets médicaux, d’entreprises d’assurance ou encore d’enseignes de commerces, installés sans autorisation préalable. Ces affiches ont proliféré pendant des années, dénaturant ainsi les façades et l’harmonie visuelle des principaux axes de la ville.

Rappelons que le décret n° 2-17-354, définissant le règlement de copropriété (dont la mise en œuvre relève du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville), qui vient en application de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel que modifiée et complétée par la loi 12.106, interdit l’installation des antennes paraboliques sur les façades et les balcons des bâtiments. Son article 13 interdit également l’installation de divers appareils altérant l’esthétique des façades. Ce texte est entré en vigueur en 2018.

Les antennes paraboliques également concernées

Cette campagne a démarré dans les grandes avenues du centre-ville, où des dizaines de panneaux illégaux ont été démontés grâce notamment à des équipements lourds, comme les grues et les camions mobilisés par les autorités locales. Selon nos informations, elle devrait se poursuivre encore au cours de cette semaine dans d’autres artères de Tanger.

Toutefois, elle ne se limite pas aux seuls panneaux publicitaires, ajoutent nos sources. Elle est également étendue à d’autres dispositifs encombrant les façades, tels que les antennes paraboliques installées depuis plusieurs années dans plusieurs villes du Royaume sans respect des règlements d’urbanisme.

Les autorités locales sont également en train de libérer le domaine public exploité de manière illégale au niveau de la ville, nous apprennent par ailleurs nos interlocuteurs.

Préparer Tanger à la CAN 2025

Au-delà de la dimension esthétique, cette campagne s’inscrit dans un contexte plus large, visant à mettre à niveau la ville à l’approche de grands événements.

Selon nos interlocuteurs, la ville du Détroit se prépare à accueillir des matchs de la CAN 2025, laquelle aura lieu au Maroc vers la fin de l’année en cours. Cette opération devrait alors être finalisée d’ici là.

Cette dynamique, déjà initiée à Rabat, témoigne de la volonté des grandes villes du Royaume de renforcer la réglementation sur l’occupation de l’espace public, tout en valorisant leur patrimoine architectural. Selon nos sources, d’autres villes sont concernées, où des opérations similaires seront lancées.

