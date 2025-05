Exportations automobiles. Voici les premières explications du repli au premier trimestre 2025

À fin mars 2025, les exportations automobiles marocaines se sont établies à 37,4 MMDH, contre 40,5 MMDH un an plus tôt. Un repli de 4,2 MMDH ou une baisse de 7,8%. Ce recul s’explique principalement par la baisse de la demande européenne et l’accélération de la transition vers les motorisations électrique et hybride.

À fin mars 2025, les exportations automobiles marocaines se sont établies à 37,4 MMDH, contre 40,5 MMDH un an plus tôt. Un repli de 4,2 MMDH ou une baisse de 7,8%. Ce recul s’explique principalement par la baisse de la demande européenne et l’accélération de la transition vers les motorisations électrique et hybride.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’analyse sectorielle met en lumière une hétérogénéité au sein même de la filière. C’est principalement le segment de la construction automobile qui tire les résultats globaux vers le bas. Les exportations de véhicules construits localement ont chuté de près de 4,2 MMDH au premier trimestre 2025, passant de 17,9 MMDH à 13,7 MMDH, soit une contraction de 23,7%.

De même, les exportations du segment dit "extérieur", qui regroupe des composants et sous-ensembles destinés à l’étranger, ont également reculé, passant de 1,02 MMDH à 877 MDH, soit une diminution de 14,2%. Cette évolution, bien que de moindre ampleur en valeur absolue, témoigne d’une pression quasi généralisée sur l’ensemble des maillons de la chaîne de production automobile.

À l’inverse, le segment du câblage automobile a montré une relative résilience. Les exportations de ce segment ont progressé de 2,4% (333 MDH), atteignant 14,4 MMDH contre 14,1 MMDH un an plus tôt.

Repli du premier trimestre : retour d’un cycle ou choc inédit ?

En réalité, ce repli avait déjà laissé entrevoir ses premiers signes dès le mois de janvier. Ce mois-là, le secteur automobile enregistrait une contraction de 10% en glissement annuel. Toutefois, à ce stade, il demeurait prématuré d’en tirer des conclusions solides, toute analyse risquant de manquer de rigueur méthodologique. La tendance s’est confirmée en février, avec une nouvelle baisse de 8,2%, accentuant les signaux d’essoufflement.

Ainsi, à la clôture du premier trimestre, période suffisamment longue pour permettre une analyse fiable, la contre-performance du secteur se confirme : les exportations du secteur automobile (tous segments confondus), ont reculé de 7,8% par rapport au premier trimestre 2024.

S’agit-il d’un simple phénomène cyclique et propre au secteur, ou bien d’une tendance nouvelle et étrangère à la dynamique observée au cours des années précédentes ?

Une tendance étrangère à la dynamique habituelle des premiers trimestresL’analyse des exportations automobiles lors des premiers trimestres des quatre dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024) confirme qu’il s’agit d’une tendance en même temps inédite et étrangère à la dynamique passée.

La dernière baisse des exportations automobiles sur un premier trimestre remonte à l’année 2020 (-25,3%), sous l’effet du choc lié à la crise sanitaire du Covid-19.

En effet, à fin mars 2021, les exportations automobiles avaient bondi de 38,9%. En 2022, le premier trimestre s’était également soldé par une nette progression, atteignant 6,9%. Cette dynamique haussière s’est poursuivie en 2023 et 2024, avec des hausses respectives de 44,8% et 13,1% au cours des trois premiers mois de l’année.

Il s’agit donc bel et bien d’une baisse étrangère à la dynamique habituelle du secteur. Mais comment l’expliquer ?

Depuis février, Médias24 a tenté de joindre plusieurs responsables du secteur afin d'expliquer les causes sous-jacentes du recul des exportations que connaît le secteur automobile en ce début d’année. Nos sollicitations sont restées sans réponses.

La demande européenne et la transition énergétique fragilisent l’automobile marocaine

En attendant que les responsables prennent la parole sur cette tendance qui suscite déjà quelques inquiétudes. Les premières explications tendent vers une baisse de la demande européenne.

Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, au premier trimestre 2025, les ventes de voitures essence et diesel ont enregistré des baisses marquées, avec des reculs à deux chiffres dans la quasi-totalité des principaux marchés européens.

Ainsi, étant donné que les véhicules thermiques représentent le cœur des exportations automobiles marocaines vers l’Europe, à première vue, la baisse de la demande européenne constitue un facteur important, voire déterminant, dans la baisse des exportations enregistrée au premier trimestre 2025.

À titre d'exemple, en 2023, les exportations vers l’Europe ont connu une forte hausse de 44,8%. Cette dynamique s’est appuyée sur une demande européenne robuste en véhicules thermiques au premier trimestre 2023, avec une croissance des ventes, de 18,6% pour l’essence et de 11,8% pour le diesel.

En 2024, le rythme des exportations a ralenti (+13,1%), alors que la demande européenne bascule : -10,2% pour l’essence et -18,5% pour le diesel à fin mars.

La corrélation se confirme au premier trimestre 2025 avec une chute de 7,8% des exportations automobiles marocaines. En parallèle, les ventes européennes continuent de se contracter : -20,7% pour les véhicules essence et -25,5% pour les diesel sur la même période, marquant ainsi la deuxième année consécutive de baisse des ventes de voitures thermiques en Europe.

Alors, pourquoi la demande en véhicules thermiques commence-t-elle à décliner en Europe ? Les véhicules thermiques cèdent du terrain face à l’essor de l’électrique et de l’hybrideL’analyse de la dynamique des parts de marché en Europe fait apparaître un recul significatif des motorisations thermiques, au profit des véhicules électriques et hybrides.

Au premier trimestre 2025, les véhicules électriques ont représenté 15,2% de la part de marché totale dans l’Union européenne, marquant une nette progression par rapport aux 12 % enregistrés au premier trimestre 2024. Les véhicules hybrides ont connu une forte croissance, atteignant une part de marché de 35,5%.

À fin mars 2025, les motorisations thermiques ne représentaient plus que 38,2% des ventes, contre 48,3% un an plus tôt, 51,8% à la même période en 2023, et 54,1% en 2022*. Cela reflète une tendance structurelle de désengagement progressif des consommateurs européens vis-à-vis des véhicules à moteur thermique.

-oOo-

* : La part des motorisations thermiques à fin mars 2022 peut être consultée via le même lien que celui de l’année 2023, en sélectionnant l’année 2022 à l’aide du curseur prévu à cet effet.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.