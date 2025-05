En une seule journée, les services de sécurité ont mis en échec deux tentatives de trafic de drogue à l’international aux environs d’Agadir et au poste frontalier d’El Guergarat. Plus de 6 tonnes de chira ont été saisies. Détails.

Drogues : saisie de plus de 6 tonnes de chira entre Agadir et El Guergarat

De sources sécuritaires, Médias24 apprend que la première opération a été menée, vendredi 2 mai dans l’après-midi, de manière conjointe entre la DGSN et les services de la douane au poste frontalier d’El Guergarat.

Grâce aux chiens renifleurs, les enquêteurs ont déniché deux tonnes de chira dissimulées dans des matériaux de construction, le tout embarqué à bord de deux camions-remorques immatriculés au Maroc. Les deux conducteurs, âgés respectivement de 40 et 47 ans, ont été interpellés pour les besoins de l’enquête.

À El Guergarat, la drogue était dissimulée dans des matériaux de construction.

La même journée du vendredi, et sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), des éléments de la police judiciaire d’Agadir ont investi une ferme dans la commune rurale Oulad Kerroum où ils ont saisi 4.328 kilogrammes de chira répartis sur un total de 105 ballots préparés pour être acheminés à l’étranger.

Les enquêteurs ont arrêté un individu de 66 ans et saisi, par la même occasion, une embarcation pneumatique et un véhicule léger.

