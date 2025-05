Rabat : bientôt un parking souterrain sur l’avenue Fal Ould Oumeir

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans le cadre de la stratégie de modernisation des espaces publics à Rabat, et en réponse à une demande croissante en stationnement dans le quartier très fréquenté d’Agdal, la société de développement local (SDL) Rabat Région Aménagements a confié les travaux d’aménagement de la place Abou Bakr Seddik, ainsi que la construction d’un nouveau parking souterrain, à l’entreprise Badr Béton.

Le montant global du projet s’élève à 76 millions de DH, avec un délai d’exécution fixé à 4 mois.

Le chantier prévoit plusieurs interventions majeures, à commencer par les opérations de terrassement, incluant la remise à niveau du terrain, la création de rigoles et de puits, le blindage des parois mitoyennes, la déviation des réseaux existants, ainsi que le pompage des eaux de ruissellement ou de la nappe phréatique.

Le gros œuvre comprendra la réalisation de fondations en béton armé, de dallages, de planchers, de canalisations pour les eaux usées et pluviales, ainsi que de maçonneries et de cloisonnements. Les structures verticales et horizontales du futur parking seront intégralement réalisées en béton armé.

Les travaux se poursuivront avec la mise en œuvre des systèmes d’étanchéité, la pose de revêtements intérieurs et extérieurs, de faux plafonds, ainsi que l’installation de menuiseries en bois, en aluminium et en métal. Des travaux de finition (peinture notamment) viendront compléter l’ensemble.

Sur le plan technique, le parking souterrain sera équipé d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), de dispositifs de désenfumage et de protection incendie, de réseaux de plomberie, ainsi que d’installations électriques en courants forts et faibles. Un ascenseur assurera l’accessibilité du site.

