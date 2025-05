Rabat accueille, le 5 mai, la Journée nationale des services météorologiques et climatiques

Le ministère de l’Équipement et de l’eau organise, le 5 mai à Rabat, la Journée nationale des services météorologiques et climatiques sur le thème "Services climatiques et alertes précoces : vers un renforcement de la résilience". Cet événement connaîtra la participation de nombreuses institutions nationales et organisations internationales de renom, indique vendredi le ministère dans un communiqué.

Ce rendez-vous de haut niveau constituera une plateforme de dialogue et de concertation entre décideurs politiques, experts techniques et scientifiques ainsi que partenaires socio-économiques en vue de discuter du rôle stratégique des services météorologiques et climatiques dans la gestion des risques et l’adaptation aux changements climatiques.

L’objectif de cette journée est de mettre en lumière l’importance cruciale des services climatiques dans l’appui aux secteurs vitaux tels que l’agriculture, les ressources en eau, l’énergie, les transports et la santé publique. Cette journée sera l’occasion de présenter l’initiative mondiale "Alerte précoce pour tous", portée par l’Organisation météorologique mondiale, et d’explorer les moyens de sa mise en œuvre à l’échelle nationale.

L’événement soulignera également le rôle des technologies émergentes, notamment de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale, dans l’amélioration de la précision, de la fiabilité et de l’accessibilité des services climatiques. Selon le ministère, cette rencontre sera un catalyseur pour renforcer la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux et encourager une appropriation accrue de ces services par les secteurs socio-économiques, en tant que leviers essentiels de résilience et de développement durable.

Cette journée nationale constitue une opportunité stratégique pour affirmer l’engagement du Maroc en faveur d’une approche proactive face aux risques climatiques et pour promouvoir une collaboration renforcée à tous les niveaux en réponse aux défis posés par le dérèglement climatique.

