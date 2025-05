Nouveau terminal de l’aéroport de Casablanca : les travaux de terrassement confiés à STAM pour 294 MDH

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La commission d’ouverture des plis au niveau de l’Office national des aéroports (ONDA) a rendu son verdict en date du 30 avril. Elle a jugé que l’offre de STAM (Société des travaux agricoles marocains) était "la plus avantageuse".

STAM a de ce fait remporté ce marché au final face à la SGTM qui avait fait une offre frôlant les 335 MDH.

Comme nous l’écrivions dans un précédent article, les travaux des terrassements généraux incluront :

L’implantation des ouvrages et l’aménagement des accès provisoires ;

La démolition des ouvrages existants ;

L’exécution des remblais et des déblais selon les cotes définies par le projet.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.