Les 6ᵉ journées portes ouvertes de la DGSN auront lieu à El Jadida du 17 au 21 mai

C’est ce qu’apprend Médias24 de sources sécuritaires. Il s’agit d’une grande occasion pour la DGSN de s’ouvrir au grand public pour faire la lumière sur les grandes évolutions du travail de la police nationale avec ses divers services.

Un rendez-vous qui séduit de plus en plus les Marocains, comme en ont attesté les affluences record enregistrées lors des précédentes éditions organisées à Agadir, à Casablanca, à Marrakech, à Tanger et à Fès.

À titre d’exemple, plus de 2.1 millions de visiteurs ont été recensés pour la précédente édition des JPO de la DGSN organisées à Agadir. La DGSN, en cette année, fête son 69ᵉ anniversaire.

