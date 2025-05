Le comédien Mohamed Choubi s’est éteint à l’âge de 62 ans

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’un des visages les plus marquants de la scène artistique marocaine s’en est allé. Mohamed Choubi, comédien, poète et écrivain, est décédé ce vendredi matin 2 mai 2025 à l’hôpital militaire de Rabat où il était admis depuis plusieurs semaines dans l’attente d’un donneur compatible pour une greffe de foie. Son état de santé s’était récemment aggravé.

Sa dépouille sera inhumée ce vendredi après la prière d’al-Asr au cimetière Achouhada à Rabat, en présence de ses proches, collègues et admirateurs.

Né en 1962, Mohamed Choubi était l’un des piliers du théâtre et du cinéma marocains. Membre de la première promotion de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) en 1985, il s’était distingué dès ses débuts par son engagement total pour l’art dramatique, quittant rapidement la fonction publique pour vivre de sa passion.

Acteur engagé, homme de lettres et de scène, Mohamed Choubi impressionnait par sa présence lumineuse, son humour vif et sa grande humanité. Il laisse derrière lui une carrière riche et respectée, avec des rôles marquants au théâtre, au cinéma et à la télévision, mais aussi une œuvre littéraire empreinte de sensibilité.

Son départ laisse un vide immense dans le paysage culturel marocain.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.