La surélévation du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, un pilier de la nouvelle politique de l’eau au Maroc

REPORTAGE. De sa surélévation en 2007 à l’interconnexion avec le bassin du Sebou en 2023, les travaux réalisés sur et en amont du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah ont été essentiels pour assurer la sécurité hydrique de 11 millions de citoyens. Ces décisions stratégiques ont confirmé la pertinence de l'ambitieuse et volontariste politique de l’eau menée sur orientations du Roi Mohammed VI pour répondre aux défis climatiques.

Édifié en 1974 sous le règne de feu le Roi Hassan II, le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah a connu une modernisation et un renforcement stratégique sous le règne du Roi Mohammed VI. La surélévation de l’édifice réalisée en 2007, puis l’interconnexion récente avec le bassin du Sebou ont ainsi offert une réponse adéquate aux besoins croissants en eau potable de 11 millions d’habitants, de Kénitra jusqu'à Marrakech, en passant par Rabat et Casablanca.

Située à quelques encablures de l’océan Atlantique, la plus importante retenue d’eau du bassin hydraulique de Bouregreg-Chaouia offre une vue imprenable sur le majestueux pont Mohammed VI, dont les haubans élancés traversent l’horizon. Même si l’étendue d’eau qu’il contient suffit à elle seule à impressionner par sa beauté et son ampleur.

Ce mercredi 30 avril 2025, selon les données du ministère de l’Équipement et de l’eau, le taux de remplissage du barrage atteignait 67,2%, soit l’équivalent de 655,4 millions de mètres cubes. Un niveau qui confirme la justesse des décisions stratégiques...

