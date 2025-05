GDExpert brille au GITEX Africa 2025 : une vitrine de son leadership numérique en Afrique

GDExpert, acteur majeur de la transformation numérique en Afrique francophone, a marqué de son empreinte l'édition 2025 du GITEX Africa, qui s'est déroulée du 14 au 16 avril à Marrakech. Avec plus de 45.000 visiteurs et 1.500 exposants, cet événement s'est imposé comme le rendez-vous incontournable de l'innovation technologique sur le continent.

Présente au cœur du salon, l'équipe de GDExpert a su capter l'attention des décideurs publics et privés grâce à ses solutions innovantes en gestion documentaire, dématérialisation et archivage sécurisé. Cette participation a renforcé la position de GDExpert comme un partenaire technologique de référence pour les institutions africaines en quête de modernisation.

Forte de dix-sept ans d'expérience, GDExpert accompagne les organisations publiques et privées dans leur transition numérique. L'entreprise est soutenue dans ses projets par des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque mondiale, l'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), témoignant de la confiance accordée à son expertise.

Avec une présence renforcée au Maroc à travers sa filiale GDExpert Maroc à Casablanca, l'entreprise dispose d'un centre technique dédié à la maintenance de scanners de production et d'une cellule de recherche et développement pour proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

La participation de GDExpert au GITEX Africa 2025 illustre son engagement à être au cœur des évolutions technologiques et à contribuer activement à la digitalisation du continent. L'entreprise continue de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants en matière de transformation numérique en Afrique.

