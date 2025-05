FRS Iberia Maroc/DFDS mettra fin à la ligne Tarifa–Tanger Ville le 5 mai 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"Depuis le lancement de cette liaison, la compagnie a transporté plus de 16 millions de passagers, s’imposant comme un acteur majeur de la mobilité entre les deux rives du Détroit. En introduisant le premier service régulier de ferry rapide sur cette ligne, l’entreprise a transformé les habitudes de voyage entre le Maroc et l’Espagne, en proposant la traversée maritime la plus rapide entre l’Afrique et l’Europe", annonce un communiqué de la société.

Selon la même source, les autres lignes opérées par la compagnie, notamment Algeciras–Tanger Med et Algeciras–Ceuta, continueront de fonctionner normalement, réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur de la connectivité maritime entre le Maroc et l’Espagne.

Les clients disposant de billets pour la liaison Tanger Ville–Tarifa sont invités à contacter le service client au +212 539 94 26 12 (Maroc) ou au +34 956 68 18 30 (Espagne), à consulter le site frs.es ou à se rapprocher de leur agence de voyage physique ou en ligne pour toute assistance.

