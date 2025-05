E-Gov : un accord-cadre entre la DGSN et le ministère de la Transition numérique

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont signé, vendredi à Rabat, un accord-cadre pour renforcer le partenariat institutionnel visant le développement de l'e-gouvernement et la généralisation de l'usage des caractéristiques techniques et des facilités sécurisées offertes par l'identité numérique associée à la nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique.

Cet accord a été signé par la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, indique un communiqué conjoint.

Il intervient en application des hautes directives royales visant à développer le système d'e-gouvernement et à promouvoir l'utilisation des technologies modernes pour faciliter l'accès des citoyens aux services publics, comme il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie "Maroc numérique 2030".

#تجويد_الخدمات_العمومية توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تطوير الإدارة الإلكترونية وتعميم استعمالات الهوية الرقمية لتجويد الخدمات العمومية. pic.twitter.com/0kcz62qFzq — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 2, 2025

L'accord, qui procède de la volonté des deux institutions d'améliorer la qualité des services publics fournis aux citoyens à travers une complémentarité fonctionnelle entre les administrations et les institutions, vise à établir un cadre juridique et organisationnel pour encadrer le partenariat et la coopération entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration et la DGSN, d'une part, et à favoriser le développement de l'e-gouvernement et la mise à disposition des services de vérification d'identité fournis par la plateforme de tiers de confiance national, d'autre part.

L'accord entend aussi renforcer l'action institutionnelle conjointe afin d'accélérer la transformation numérique du secteur public et soutenir le développement de services publics numériques globaux et de haute qualité, axés sur l'amélioration de l'expérience de l'usager en remplaçant sa présence physique par la documentation numérique.

