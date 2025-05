Bourse. CTM recule de 17% depuis janvier malgré une valorisation redevenue attractive

En baisse de 17,15% depuis janvier, l’action CTM signe l’un des replis les plus marqués de la cote. Ce mouvement intervient dans un contexte de faible liquidité et d’absence de dividende, alors que les fondamentaux de la société restent sains. À son niveau actuel, le titre se négocie autour de 12,5 fois le bénéfice net 2024.

Sur le seul mois d’avril 2025, CTM enregistre une baisse de 17,81% à la Bourse de Casablanca, ramenant son cours à 909 DH contre 1.106 DH fin mars.

Depuis le début de l’année, la performance ressort à -17,15%, après un point haut touché courant mars dans le sillage de la publication des résultats 2024. L’action avait alors été soutenue par une anticipation positive du marché sur l’acquisition d’AML et la croissance du chiffre d’affaires.

Rien dans les fondamentaux récents ne justifie une telle baisse. Le résultat net consolidé reste bénéficiaire, la capacité d’autofinancement est solide (96 MDH), et le bilan conserve des marges de manœuvre. Mais l’action subit une revalorisation à la baisse, pour des raisons qui tiennent à des facteurs de marché plus qu’à des facteurs microéconomiques.

La chute s’est opérée dans un contexte de volumes faibles. À peine 8.779 titres échangés en avril, pour un volume mensuel de 8,1 MDH. Elle intervient aussi dans un moment de nervosité accrue sur les marchés, alimentée par la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ce climat global a pesé sur l’ensemble des actifs cotés, y compris sur des titres comme CTM, dont les fondamentaux n’ont pourtant pas été remis en cause.

D’un point de vue comportemental, on peut y voir un arbitrage défensif de la part d’investisseurs de moyen terme, qui auraient sécurisé leurs plus-values après la montée de mars.

À 909 DH, le titre CTM revient sur des niveaux de valorisation historiquement modérés. Si l’on projette le résultat social de 70 MDH sur une base de 960.000 actions, cela donne un bénéfice par action de 72,9 DH, soit un P/E implicite de 12,5x, inférieur à la moyenne du marché. Mais l’absence de dividende distribué, combinée à l’augmentation de l’endettement (343 MDH), pourrait dissuader les investisseurs institutionnels à court terme.

Source : medias24.com

Hausse des résultats financiers

En 2024, le chiffre d’affaires social de CTM s’établit à 541,1 MDH, en progression de 4,8% par rapport à 2023. Le résultat d’exploitation s’améliore également à 41,9 MDH, contre 40,1 MDH l’année précédente.

Au niveau social, le résultat net atteint 69,9 MDH, en hausse par rapport aux 56,2 MDH réalisés un an plus tôt. Ce niveau de rentabilité s’accompagne d’une capacité d’autofinancement robuste de 95,9 MDH.

À l’échelle consolidée, en intégrant l’activité d’AML, CTM affiche un résultat net part du groupe de 46,6 MDH, contre 63,1 MDH en 2023. La baisse s’explique principalement par l’augmentation significative des dotations et charges liées à la consolidation du périmètre.

Une intégration stratégique : AML rejoint le périmètre consolidé

L’opération majeure de l’année reste l’acquisition de 51% du capital de la société Africa Morocco Link (AML), opérateur maritime sur la ligne Tanger-Tarifa. Cette prise de participation a été consolidée dans les comptes 2024, générant un écart d’acquisition de 295 MDH.

En conséquence, les produits d’exploitation consolidés ont plus que doublé, atteignant 1,3 MMDH à fin 2024. Cette évolution traduit l’effet périmètre induit par l’intégration d’AML, désormais pleinement contrôlée par CTM.

Une politique d’investissement ambitieuse

L’exercice 2024 a été marqué par un programme d’investissement massif, de l’ordre de 474 MDH, contre seulement 44 MDH en 2023. Ce saut est lié essentiellement à l’acquisition d’AML (307 MDH) et au renouvellement du parc roulant. En parallèle, la société a levé 300 MDH sur le marché obligataire dans le cadre d’un placement privé structuré.

Ce recours au financement a porté l’endettement financier consolidé à 343 MDH, contre 82 MDH l’année précédente. Malgré cette hausse, le levier reste contenu au regard des fonds propres consolidés qui s’élèvent à 1,08 MMDH, assurant une capacité de financement confortable.

Sur les 125,4 MDH de bénéfice distribuable au titre de 2024, le conseil d’administration propose un report à nouveau intégral. Cette décision vise à préserver les ressources financières de l’entreprise dans un contexte d’investissement soutenu. La décision finale reviendra toutefois à l’assemblée générale.

Le capital social de CTM est fixé à 96 MDH, réparti en 960.000 actions de 100 DH de valeur nominale. Aucun changement n’est prévu sur la structure du capital ni sur le conseil d’administration, dont le mandat des membres est maintenu jusqu’en juin 2027.

