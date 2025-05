RISMA réalise un RNPG hors éléments non courants en hausse de 33% à fin 2024

lire aussi

Marsa Maroc dépasse les 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2024 Pour la première fois, Marsa Maroc a franchi la barre des 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2024. Une performance tirée par une forte progression du trafic portuaire et une amélioration sensible de la rentabilité. Le groupe renforce ses positions au Maroc, pose les bases de son expansion en Afrique et prépare l’exploitation de deux terminaux à Nador West Med, en partenariat avec MSC et CMA CGM.

Bank of Africa passe le cap des 3 MMDH de bénéfice net en 2024 Grâce à une solide performance de ses métiers bancaires au Maroc et en Afrique, Bank of Africa (BOA) enregistre un bond de 29% de son résultat net part du groupe en 2024, à 3,4 milliards de dirhams. Une performance historique portée par la croissance de ses revenus et une amélioration de ses indicateurs d'efficience.

Akdital prévoit une extension de ses activités aux Émirats et en Arabie saoudite avec 4 établissements Akdital affiche ses ambitions internationales avec l’ouverture prévue de quatre établissements dans le Golfe, répartis entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. À l’horizon 2030, le groupe vise une croissance de 50% de son chiffre d’affaires, dont 20% portés par l’international.

CMGP vise le top 3 sur tous ses métiers et dévoile sa trajectoire de croissance À l’occasion de la présentation de ses résultats 2024, CMGP affiche une croissance rentable et une exécution rigoureuse de sa feuille de route. Intégration industrielle, percée dans la semence, projets structurants et ambitions panafricaines : le groupe confirme sa volonté de devenir un acteur de référence dans l’agriculture, l’eau et le solaire.

Société Générale Maroc : un exercice 2024 marqué par la transition et des charges exceptionnelles Première communication financière de la Société générale après son intégration au groupe Saham. La banque affirme aborder l’avenir avec sérénité, et souligne que sa stratégie n’est pas fondée sur la recherche de taille, mais sur l’efficience et la qualité de service.