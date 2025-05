OCP conseillé par A&O Shearman dans son émission obligataire de 1,75 milliard de dollars

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le cabinet A&O Shearman a conseillé le groupe OCP dans le cadre de son émission obligataire internationale d’un montant total de 1,75 milliard de dollars, apprend-on dans un communiqué publié par des membres du cabinet.

L’opération, réalisée selon les règles 144A/Reg S, comprend deux tranches : 750 millions de dollars à échéance 2030 (taux 6,100 %) et 1 milliard de dollars à échéance 2036 (taux 6,700 %). Les titres sont cotés sur EURONEXT Dublin. Les fonds levés serviront à financer le programme d’investissements du groupe.

L’équipe d’A&O Shearman était dirigée par Hicham Naciri pour les aspects de droit marocain, et par Sachin Dave et Jamie Durham pour le droit américain et le droit anglais, avec l’appui de plusieurs collaborateurs.

