Le “Ciné Boutique” de Cinerji à Bouskoura reçoit une aide de 4,5 MDH du CCM

La commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, a accordé un soutien total de 4,5 millions de DH au complexe "Ciné Boutique" de Cinerji à Bouskoura. Cette enveloppe comprend une nouvelle aide à la numérisation et la deuxième tranche du soutien à la création de ce complexe cinématographique.

La commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, a accordé un soutien total de 4,5 millions de DH au complexe "Ciné Boutique" de Cinerji à Bouskoura. Cette enveloppe comprend une nouvelle aide à la numérisation et la deuxième tranche du soutien à la création de ce complexe cinématographique.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma a tenu, le mardi 29 avril au siège du Centre cinématographique marocain (CCM) à Rabat, sa première session au titre de l'année 2025. Elle a ainsi statué sur les dossiers éligibles reçus par le secrétariat de la commission.

À l’issue des délibérations, la commission a décidé d’octroyer une aide à la numérisation, d’un montant de 2,5 MDH, au complexe Cinerji Ville verte à Bouskoura "Ciné Boutique", ainsi que la deuxième tranche du soutien de l’année 2023 pour la création du complexe Cinerji Ville verte à Bouskoura, d’un montant de 2 MDH, indique un communiqué du CCM.

La commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma, présidée par Mohamed Khouna, comprend Samira Himeur, Hanane Tiattabin, Mariam Lee Abounouom, Ahmed Larhman, Abdillah Zirat et Jaouad Babili.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.