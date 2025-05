CAN féminine futsal. Le Maroc champion d'Afrique après avoir battu la Tanzanie (3-2)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les buts du Maroc ont été signés Doha El Madani (20e), Drissia Korrych (34e) et Jasmine Demraoui (40e), tandis que Anastazia Katunzi (4e) et Jamila Rajabu (16e) ont inscrit pour la Tanzanie.

Les deux équipes finalistes de cette CAN ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.

Le match a été marqué par un terrible suspense. La Tanzanie menait 2-0 à l'issue de la première mi-temps, des buts marqués contre le cours du jeu. L'équipe marocaine dominait totalement la rencontre.

En seconde mi-temps, les Marocaines ont marqué puis égalisé, avant d'inscrire le but de la victoire dans les dernières secondes du match.

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de futsal, Adil Sayeh, a souligné, mercredi à Rabat, que les Lionnes de l’Atlas ont fait valoir leur esprit d’équipe et montré leur âme de championnes pour venir à bout d’une équipe tanzanienne "très féroce" et s’adjuger la première Coupe d’Afrique des Nations de la discipline.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la finale remportée par le Maroc (3-2) à la Salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Adil Sayeh a indiqué "qu’il s’attendait à un match difficile".

Il a, dans ce sens, mis en avant la combativité et la volonté de ses protégées qui n’ont jamais baissé les bras.

Tout en se disant fier de ses joueuses qui ont hissé, encore une fois, haut le drapeau marocain, le coach national a fait savoir que l'équipe va "prendre le temps de savourer ce sacre avant d’entamer les préparatifs pour la Coupe du monde qui se tiendra aux Philippines".

Le Roi félicite l'équipe

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale féminine de futsal.

"A l'occasion de votre éclatante victoire à la Coupe d'Afrique des Nations féminine de Futsal (Maroc-2025), il nous est agréable de vous adresser, et à travers vous, à toutes les composantes de l'équipe, nos plus chaleureuses félicitations pour cette distinction africaine qui vient conforter le développement constant que connaît la pratique du football féminin dans notre pays", écrit le Souverain dans ce message.

"C'est pour nous une source de fierté que votre prometteuse équipe ait eu l'honneur de remporter la première édition de ce championnat africain que notre pays a accueilli avec grand succès, et d'assurer également votre qualification pour la prochaine Coupe du monde dans sa première édition, prévue vers la fin de cette année aux Philippines", souligne le Roi, notant que ce sacre inédit confirme la place de choix qu’occupent désormais les joueuses marocaines, fortement déterminées à continuer à obtenir des résultats honorables pour le football national et à s’imposer lors des manifestations sportives à l’échelle continentale et internationale.

Saluant la performance de haut niveau et l’esprit élevé de patriotisme dont ont fait montre les joueuses de l’équipe nationale tout au long de ce championnat, le Souverain fait part de sa haute appréciation des efforts déployés par tous ceux ayant contribué à la réalisation de ce sacre continental bien mérité, joueuses, cadres techniques, médicaux et administratifs et dirigeants.

