Al Moutmir dévoile ses nouvelles initiatives au SIAM 2025

Depuis son lancement en 2018, Al Moutmir accompagne les agriculteurs marocains à travers une approche intégrée alliant transfert de technologies, services de conseil, solutions digitales et initiatives de développement durable.

À ce jour, plus de 40.000 agriculteurs ont été directement accompagnés et plus de 540.000 indirectement via des solutions digitales.

Al Moutmir renforce ses équipes et élargit son offre au profit des agriculteurs.

Parmi les nouveautés annoncées pour 2025 dans des domaines précis comme la santé des sols, l'initiative Al Moutmir élargit son offre et explore de nouvelles solutions technologiques avancées afin de maximiser l’impact. 7 laboratoires mobiles sillonnent le Maroc et effectuent gratuitement des analyses de sols en plus des laboratoires de l’UM6P à Benguerir. Depuis le lancement de l’initiative Al Moutmir, plus de 167.400 analyses effectuées couvrant plus de 560.000 Ha.

Al Moutmir explore d’autres solutions technologiques avancées d’analyse du sol basées sur l’analyse spectrale (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS). C'est une solution permettant d’analyser une grande capacité d’échantillons de sols : 200 analyses/jour contre 40 analyses/ jour au niveau du laboratoire mobile.

Cette technologie ambitionne de réduire le coût de l’analyse pour en faire profiter un maximum d’agriculteurs.

Marché des engrais : la qualité reste une priorité

Sur le marché local des engrais, le déploiement de la solution « Daman Samad » permet désormais de tracer les sacs d’engrais de fond de 50 kilogrammes (marques des partenaires industriels) via un système de puces électroniques.

Ces puces donnent des informations utiles à l’agriculteur : formule d’engrais de fond ensaché, son fabricant, la région de destination de la formule, etc. L’agriculteur pourra vérifier l’authenticité de l’engrais de fond qu’il achète auprès du point de vente.

A noter que plus de 1 million de sacs sont produits pour la campagne agricole 2024- 2025.

Transfert technologique : le programme de plateformes de démonstration s’intensifie

Depuis le début de l’initiative Al Moutmir, plus de 29 320 plateformes de démonstration ont été installées sur plusieurs zones agroclimatiques du pays, 17.139 plateformes dédiées aux céréales et légumineuses, 7.335 plateformes pour l’olivier, 1.527 aux autres espèces arboricoles, 2.499 aux cultures maraîchères, 401 plateformes de maïs fourrager, 312 aux cultures oléagineuses et 106 plateformes de quinoa.

En vue de faciliter le partage des remontées des plateformes avec l’écosystème, une application digitale a été mise en place par l’équipe Al Moutmir : « Agritrial ». Elle permet la digitalisation de la conduite agronomique des parcelles de démonstration et la remontée en temps réel d’informations fines sur l’évolution des plateformes.

Ces informations sont mises à la disposition de l’écosystème scientifique, académique et économique et font l’objet de symposiums annuels dans le cadre d’Al Moutmir Open Innovation Lab avec les différents acteurs de la filière.

Autre application développée par l'équipe Al Moutmir, l’application mobile @tmar. Elle a pu apporter un accompagnement de proximité au profit de plus de 540.000 utilisateurs. @tmar s’enrichit de nouveaux services, notamment la commande d’engrais. Avec ce nouveau service, les agriculteurs peuvent directement accéder au réseau de distributeurs d'engrais à proximité de leur exploitation.

L’application se dote aussi d’un nouveau service d’irrigation intelligente, développé en partenariat avec l’ENAM de Meknès. La solution Irri-Smart qui est un outil d’aide à la décision qui permet de gérer l’irrigation localisée des cultures avec un suivi régulier (quantité de chaque d’irrigation, nombre d’irrigations, durée de chaque irrigation) tout au long du cycle de la culture.

