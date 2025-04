MEDZ, acteur clé du développement agro-industriel, marque sa présence à la 17e édition du SIAM

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) s’est tenue du 21 au 27 avril 2025 à Meknès. Parmi les participants majeurs, la filiale de CDG Développement, MEDZ, s’est distinguée en tant que sponsor et acteur engagé du développement territorial et agro-industriel.

La thématique de cette édition, "Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable", a mis en lumière les défis et les solutions en matière de gestion des ressources hydriques. Dans ce contexte, MEDZ a confirmé son engagement dans l’accompagnement des politiques publiques, notamment la stratégie Génération Green, en faveur d’une agriculture durable et performante.

Objectif ? Structurer et renforcer durablement la chaîne de valeur agro-industrielle nationale à travers l’aménagement de plateformes spécialisées.

Des agropoles structurants pour l'économie nationale

Depuis plusieurs années, MEDZ développe et gère des plateformes agro-industrielles stratégiques. À travers l’aménagement de quatre agropoles – à Meknès (Agropolis), Berkane, Agadir (Souss Massa) et Larache (Loukkos) –, l’entreprise a contribué à structurer des écosystèmes favorables à la transformation des produits agricoles et à la création d’emplois.

Le directeur général de la CDG, Khalid Safir, a présenté, lors de la cérémonie d’ouverture présidée par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, les résultats de ces projets : plus de 300 unités industrielles implantées, générant 5,6 milliards de DH d’investissements et 27.700 emplois directs dans diverses filières agroalimentaires.

Une vitrine de l’offre MEDZ au SIAM

Sur un stand de 225 m² au sein du Pôle Institutionnel, les équipes de MEDZ ont accueilli les visiteurs, les investisseurs et les partenaires institutionnels. Elles ont présenté l’offre de services des agropoles, mettant en avant plusieurs atouts : localisation stratégique au cœur des bassins de production, infrastructures de qualité, incitations à l’investissement et disponibilité de main-d’œuvre qualifiée.

MEDZ a également pris part à une table ronde organisée par la chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), lors de laquelle elle a mis en avant les avantages compétitifs de ses zones d’activité.

En marge du salon, une visite a été organisée pour une délégation ivoirienne et des investisseurs français sur le site de l’Agropolis de Meknès, renforçant les liens de coopération internationale et illustrant concrètement les réussites industrielles de la plateforme.

MEDZ poursuit actuellement l’extension de ses zones, avec de nouvelles phases en cours à Berkane (20 ha), Larache (50 ha) et prochainement à Meknès, où une zone d’accélération industrielle est en préparation. Objectif : répondre à une demande croissante et diversifiée, et soutenir l’industrialisation des territoires.

