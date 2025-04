Marsa Maroc dépasse les 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2024

Pour la première fois, Marsa Maroc a franchi la barre des 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2024. Une performance tirée par une forte progression du trafic portuaire et une amélioration sensible de la rentabilité. Le groupe renforce ses positions au Maroc, pose les bases de son expansion en Afrique et prépare l’exploitation de deux terminaux à Nador West Med, en partenariat avec MSC et CMA CGM.