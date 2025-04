Les marchés financiers mondiaux commencent à renouer avec leur niveau antérieur aux tarifs de Trump

EFFET TRUMP. Portées par l’annonce d’une trêve commerciale et la perspective d’une possible baisse des droits de douane sur les produits chinois, la majorité écrasante des places financières évolue dans le vert depuis plus d’une semaine, effaçant progressivement les pertes enregistrées depuis l’annonce initiale des hausses tarifaires.

La majorité des marchés financiers évoluent dans le vert pour la cinquième séance consécutive. Les gains enregistrés par l'ensemble des indices, au moment de la rédaction de cet article, ont permis de résorber quasi intégralement les pertes subies depuis le 2 avril 2025, date de l’annonce par Donald Trump de l’instauration de droits de douane généralisés.

Cette dynamique haussière concerne la quasi-totalité des places boursières mondiales, avec des performances variables mais globalement positives. Seules les bourses du Mexique et de l’Espagne affichent encore un repli.

Ce rebond s’explique par deux facteurs majeurs. D’une part, l’annonce d’une trêve de 90 jours destinée à ouvrir une fenêtre de négociation entre l’administration Trump et ses principaux partenaires commerciaux. D’autre part, et de manière plus déterminante, la déclaration de Donald Trump évoquant une possible révision à la baisse des droits de douane sur les produits chinois ainsi que l’ouverture à des discussions bilatérales.

La combinaison de ces deux signaux a favorisé un climat d’apaisement sur les marchés, ravivant la confiance des investisseurs. Cet optimisme s’est traduit par un regain d’appétit pour les actifs risqués, dopant les indices boursiers à l’échelle mondiale.

