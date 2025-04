Le marché de construction du Grand Stade Hassan II est lancé

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Il s'agit du deuxième lot dans le cadre de la réalisation du plus grand stade en Afrique, et deuxième plus grand au monde (plus de 115.000 spectateurs). Il porte sur les gros œuvres, l'étanchéité, la charpente métallique, les revêtements, les faux plafonds, la menuiserie et la peinture, tandis que le premier portait sur les travaux de terrassement. Ces derniers, qui sont quasiment achevés, ont été réalisés par la SGTM pour 356 millions de DH.

Le délai d'exécution de ce nouveau marché est fixé à 30 mois. Il courra à compter de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux, lequel doit être notifié dans un délai maximum de 30 jours qui suit la date de notification de l’approbation du marché. Si l'on fait les calculs, les travaux de ce présent marché devraient s'achever vers le mois de décembre 2027, comme prévu par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), et président du Comité Coupe du monde 2030.

Sur les documents de cet appel d'offres, la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements (Sonarges), maître d'ouvrage, et l'Agence nationale des équipements publics (ANEP), maître d’ouvrage délégué, précisent que le site du stade est exposé. L’agressivité du climat et de la nappe souterraine exige l’utilisation des bétons, conformément à la norme marocaine NM 10.1.008 (Norme marocaine du béton), dont l’entreprise attributaire est tenue de respecter les caractéristiques, et ce, pour chaque classe d’exposition (durabilité des ouvrages pour cent ans, classe de résistance minimale, dosage minimal en ciment, nature de ciment, teneur en air....).

Elles exigent également que tous les bétons qui seront mis en œuvre soient fabriqués mécaniquement sur le site. Des centrales à béton (dont le nombre et le rendement feront l’objet d’un dimensionnement suivant la cadence prévisionnelle du bétonnage) seront obligatoirement installées avant le commencement du bétonnage.

Exigences spécifiques pour les concurrents non installés au Maroc

Ce marché est ouvert aussi bien aux concurrents installés au Maroc qu'à ceux hors Maroc. Des exigences spécifiques sont par ailleurs imposées aux concurrents non installés au Maroc.

D'après les dispositions de ce marché, ces derniers devront présenter au moins deux attestations de réalisation des travaux de gros-œuvres, charpente métallique et lots secondaires de projets achevés durant les dix dernières années, comme suit :

- un projet de construction d’un stade de plus de 40.000 places ;

- un projet d'importance similaire d'un montant total des travaux supérieur ou égal à 6 MMDH toutes taxes comprises.

La Sonarges et l'ANEP entendent par projets d’importance similaire, les stades, les grands hôpitaux, les grandes aérogares, les complexes touristiques, les tours de grande hauteur ou autres édifices recevant du public présentant une importance similaire. Les projets de bâtiments résidentiels ne seront donc pas pris en compte. Ces critères seront pris en considération lors de l'évaluation des offres.

10 autres lots devraient être lancés

D'après les documents de ce marché, une dizaine d'autres lots devraient encore être lancés dans le cadre de ce projet. Il s'agit des :

- Lot 3 relatif à la couverture, et qui porte sur la charpente métallique, les câbles précontraints, l'enveloppe et les finitions architecturales ;

- Lot 4 relatif à l'électricité, et qui porte sur les courants forts et les courants faibles ;

- Lot 5 relatif aux fluides, et qui porte sur le chauffage-ventilation, le conditionnement d'air, et le désenfumage, ainsi que sur la plomberie sanitaire et l'incendie ;

- Lot 6 relatif aux ascenseurs et escaliers mécaniques ;

- Lot 7 relatif à la menuiserie bois, mobiliers fixes, agencement et signalétique ;

- Lot 8 relatif aux équipements de cuisine et à la buanderie ;

- Lot 9 relatif aux équipements audiovisuels et multimédia ;

- Lot 10 relatif aux aménagements extérieurs et espaces verts ;

- Lot 11 relatif aux équipements mortuaires ;

- Lot 12 relatif aux équipements biomédicaux.

Voici les différents intervenants dans ce projet :

- Groupement de maîtrise d’œuvre : Tarik Oualalou, Populous LTD SAS, Maffeis Engineering S.P.A, M-E Engineers LTD SARL; Rider Levett Bucknall ;

- Bureau de contrôle : Socotec Maroc ;

- Laboratoire : LPEE.

