La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima se dote d’un observatoire d’intelligence territoriale

Le siège du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a accueilli, mardi 29 avril, une journée de communication dédiée au lancement de "l'Observatoire régional de veille stratégique et d’intelligence territoriale", un outil innovant pour accompagner les mutations économiques, sociales et environnementales que connaît la région.

La rencontre a rassemblé les membres du conseil régional, les représentants des partenaires institutionnels, les services extérieurs ainsi que les représentants des instances consultatives du conseil.

Un observatoire à vision prospective pour accompagner les transformations régionales

La création de cet observatoire répond à la dynamique démographique et à l’ouverture croissante de la région sur les chaînes de valeur mondiales, précise dans un communiqué la direction générale des services de la région TTA. Il se positionne comme "un levier stratégique pour soutenir le développement multisectoriel et renforcer la compétitivité territoriale", en harmonie avec les orientations du schéma régional d’aménagement du territoire 2021-2046.

Conçu comme une entité consultative reposant sur une méthodologie scientifique et prospective, poursuit la même source, l’observatoire vise à "surveiller les dynamiques ayant un impact territorial, produire des informations stratégiques à forte valeur ajoutée et soutenir la prise de décision". Il œuvre également à renforcer la coopération entre les acteurs publics pour "promouvoir une gouvernance participative et efficace à l’échelle régionale".

Axes stratégiques intégrés et approche de gestion agile

L’Observatoire organise son action autour de trois axes principaux :

Veille stratégique : collecte, analyse et suivi de l'information stratégique au service de la décision ;

Intelligence territoriale : mise à disposition de bases de données fiables et suivi de la mise en œuvre des stratégies régionales ;

Vision et partenariat : animation d'un réseau d'acteurs et organisation d'événements pour favoriser l'échange de savoir-faire.

Ses activités s’articulent autour de quatre domaines clés :

Publication de bulletins stratégiques et de rapports analytiques ;

Réalisation d’études sectorielles et de feuilles de route ;

Développement de bases de données et de systèmes d’information géographique avancés ;

Animation de rencontres et d’événements pour dynamiser l’écosystème de l’intelligence.

L’Observatoire adopte une approche dynamique de développement continu, reposant sur une structure organisationnelle agile, un programme de renforcement des compétences, l’intégration des dernières innovations technologiques et une évaluation régulière de la performance pour assurer l’atteinte des objectifs et la durabilité de l’efficacité opérationnelle, conclut-on.

