Yamed group devient Ynexis, le groupe se réorganise autour de trois pôles

Yamed Group change de nom et devient Ynexis Group. Ce nouveau chapitre incarne l’ambition d’un modèle élargi et intégré, structuré autour de trois pôles d’expertise : la promotion immobilière, la gestion d’actifs et l’hospitality.

Quatre ans après être devenu Yamed Group, le groupe change à nouveau d'identité. Un changement qui reflète l'évolution de son modèle et l'élargissement de ses ambitions.

Derrière cette nouvelle appellation, Ynexis Group affirme sa volonté de connecter ses métiers, ses investisseurs et les territoires qu'il accompagne, en s'appuyant sur un modèle d’investissement urbain responsable et tourné vers l'innovation.

Créé en 2013, le groupe n’a cessé d’évoluer pour rester en phase avec les transformations du marché et les nouvelles attentes économiques et sociales.

"On est nés avec une idée très simple : créer de nouveaux standards pour l'immobilier au Maroc, imaginer des lieux de vie, bâtir des destinations. Grâce à l'engagement acharné de nos équipes, les résultats ont dépassé toutes nos espérances".

"Aujourd'hui, en 2025, Ynexis, c'est 17 MMDH d'actifs sous gestion, 1,2 million de mètres carrés en développement et plus de 300 collaborateurs engagés chaque jour pour construire ce que nous sommes devenus", explique Karim Beqqali, patron d’Ynexis, lors d’une rencontre avec la presse tenue ce 29 avril 2025.

"Ynexis commence par un Y qui rappelle nos racines et notre histoire, ce qui a façonné ce que nous sommes devenus. Le mot vient ensuite du latin nexus, qui signifie lien et connexion, car toutes nos activités, entre la promotion, l'investissement et l'hospitality, sont reliées et forment une seule chaîne de valeur".

"Nexus évoque aussi next, qui porte notre orientation naturelle vers l'avenir et le mouvement permanent vers ce qui vient. Enfin, is affirme notre identité de plateforme intégrée qui couvre toute la chaîne de valeur immobilière et touristique".

La nouvelle organisation d’Ynexis est structurée autour de trois pôles : la promotion immobilière (Property Development), la gestion d'actifs (Investment Management) et l'hospitality.

Avant de devenir Ynexis, Yamed Group était structuré autour de quatre pôles principaux : Investment Management, Property Development, Real Estate Services et Hospitality, complétés par des fonctions supports intégrées.

Property Development

Depuis sa création, Yamed a porté l'activité historique du groupe autour de la promotion immobilière. Aujourd'hui, la marque est consacrée exclusivement au pôle Property Development d'Ynexis Group.

Comme l’explique Karima Zaouia, directrice du pôle, "la marque Yamed est ancrée dans notre histoire. Nous avons choisi de la préserver pour incarner notre vision de la promotion immobilière, en capitalisant sur sa notoriété et en affirmant notre volonté de créer des projets qui laissent une empreinte durable dans la vie de nos clients et dans nos villes".

La nouvelle impulsion s’accompagne d’une évolution de la charte graphique et d'une nouvelle signature, "New Thinking, Better Living", qui montre la volonté de proposer des espaces mieux pensés et adaptés aux besoins contemporains.

Appuyée sur une équipe de plus de 150 experts couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, Yamed mise sur une intégration verticale qui garantit la qualité et l’excellence de ses projets.

Depuis ses débuts, la marque a accompagné les évolutions de la politique nationale du logement. Elle revendique la livraison de plus de 7.000 logements sociaux, notamment à travers le projet Amlak Bernoussi, l’un des plus importants développements du groupe avec près de 5.000 unités et des équipements pensés pour créer de véritables quartiers de vie.

Face à l'évolution du marché et à la disparition du dispositif de logement social subventionné, Yamed s'est tournée vers la classe moyenne.

Avec la résidence Mina à Oulfa, entièrement commercialisée, le groupe propose un nouveau modèle de moyen standing, plus exigeant et conforme aux standards internationaux. "Nous voulons aller au-delà de la définition classique du moyen standing au Maroc et apporter un produit réellement différenciant", souligne Karima Zaouia.

Sur le segment haut standing, Yamed poursuit ses développements avec la dernière tranche de villas de Terre Océane, à proximité du Morocco Mall. À Marrakech, un projet touristique et résidentiel est en cours pour accompagner la dynamique touristique exceptionnelle que connaît la ville.

Enfin, le projet Metropolitan, développé sur le site emblématique des anciennes Arènes de Casablanca, incarne la capacité du groupe à repenser l'immobilier urbain en proposant une combinaison d’espaces résidentiels, de bureaux, d’hôtels et de lieux de restauration haut de gamme.

Hospitality

Le pôle Hospitality a pour but de créer des destinations urbaines intégrées et emblématiques, alliant hébergement, restauration et expérience de vie. Il repose sur trois piliers complémentaires qui sont l’hôtellerie, la restauration et les résidences étudiantes.

"L'hospitality s'inscrit dans la continuité de notre métier de promoteur. Concevoir des destinations attractives passe par des hôtels et des restaurants capables de créer de la vie et d’ancrer les projets dans leur environnement urbain", explique Zineb Masrour, directrice du pôle Hospitality.

En matière d’hôtellerie, Ynexis développe aujourd'hui six projets emblématiques, dont un hôtel cinq étoiles LXR Hotels & Resorts et un complexe Curio Collection by Hilton à Casablanca, ainsi qu’un Curio Collection by Hilton à Rabat.

"Concevoir un hôtel aujourd'hui demande une lecture très fine des attentes du marché. Nous nous appuyons sur des partenariats stratégiques avec des opérateurs de renom tout en assurant une gestion active et rigoureuse de la performance de nos actifs", précise Zineb Masrour.

La restauration est développée en partenariat avec le groupe Moma, leader européen du food & entertainment. Deux premiers établissements, Noto et Bœuf sur le Toit, ont ouvert leurs portes à Marrakech et rencontrent un succès confirmé. De nouvelles ouvertures sont prévues dès 2026 à Casablanca et Rabat.

"Nous considérons la restauration comme un moteur d'expérience et de différenciation. Chaque concept vient renforcer l’attractivité des lieux et enrichir l'offre nationale en matière de gastronomie et de loisirs", souligne Zineb Masrour.

Le projet Metropolitan illustre parfaitement cette approche intégrée, avec l'ouverture prochaine de quatre concepts de restauration au sein même de l'hôtel Elixar, destiné à devenir une référence au cœur de Casablanca.

Enfin, la résidence étudiante complète la stratégie du pôle Hospitality. Avec la création de Twenty Campus Maroc, en partenariat avec un opérateur international, Ynexis souhaite répondre à la demande croissante d’infrastructures étudiantes modernes et adaptées aux nouveaux modes de vie.

La première résidence, située à Casa Anfa, ouvrira ses portes à la rentrée 2025 avec une capacité d'accueil de 380 étudiants.

Investment Management

Le pôle Investment Management a pour mission d’orienter les investissements vers des projets immobiliers essentiels pour accompagner les dynamiques économiques et sociales du Maroc.

"Notre rôle est d'être un trait d'union entre le capital, c'est-à-dire l'épargne des investisseurs, et les besoins immobiliers réels de nos territoires. Nous concevons des stratégies d'investissement adaptées à chaque profil d'investisseur, avec des objectifs de performance durable, de maîtrise des risques et d'impact positif", explique Franck Coudert, directeur du pôle Investment Management.

Ynexis Investment Management structure des véhicules d’investissement, réglementés ou non, qui permettent aux investisseurs d’accéder à un portefeuille d’actifs sélectionnés avec rigueur.

Le groupe développe ses actifs en partenariat avec des opérateurs industriels et économiques, en portant leurs projets immobiliers pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur d’activité.

L’approche d'Ynexis se veut multisectorielle et tournée vers les secteurs à fort potentiel. Présente dans la santé, l’éducation, l’hôtellerie et les bureaux, l’activité d’investissement a été pionnière au Maroc, notamment dans l’immobilier éducatif dès 2016 et hôtelier dès 2018.

L’ambition du pôle est double. D'une part, offrir à ses investisseurs des rendements solides et durables en s’alignant sur les meilleurs standards internationaux. D'autre part, contribuer activement au développement économique du Maroc en mobilisant le capital vers des secteurs stratégiques comme la santé, l’éducation ou l’hospitality.

