Visas pour la France : TLScontact généralise l’attribution automatique des rendez-vous

Pour les demandeurs de visas pour la France, notamment ceux qui en font la demande pour la première fois, TLScontact a introduit un nouveau système d’attribution des rendez-vous. Désormais, les créneaux ne sont plus disponibles à la réservation en ligne. Ils sont attribués automatiquement et de manière aléatoire aux demandeurs inscrits sur le site.

La confirmation du rendez-vous est conditionnée au paiement des frais de service. Si ce paiement n’est pas effectué, le créneau est réattribué à un autre demandeur, explique TLScontact dans un communiqué.

Ce changement vise à contrer la fraude, particulièrement fréquente parmi les primo-demandeurs. Ces derniers sont souvent les plus touchés par les abus, car la demande pour les rendez-vous est très forte, et des réseaux frauduleux captent les créneaux pour les revendre à des prix élevés.

TLScontact, pour répondre à ce phénomène, a opté pour un système plus sécurisé et équitable. Ce dispositif, testé avec succès à Rabat à l’automne 2024, a permis de réduire de 48% l’activité des bots, qui étaient utilisés pour réserver massivement des créneaux. En tout, près de 15.000 rendez-vous ont été attribués en toute sécurité dans ce cadre, ajoute la même source.

Suite au succès de la phase pilote à Rabat, le système a été étendu aux centres TLScontact de Fès, Oujda et Tanger en février 2025, et à Casablanca en mars 2025, avec un objectif clair : offrir un accès plus équitable aux rendez-vous pour tous les demandeurs légitimes et rétablir la confiance dans le processus.

En bloquant les stratégies d’intermédiaires frauduleux, ce nouveau système simplifie également la démarche pour l’usager final, sans ajouter de complexité inutile, précise TLScontact.

Le prestataire explore également la possibilité d’appliquer ce système à d’autres pays confrontés à des problèmes similaires de fraude sur les rendez-vous.

