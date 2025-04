TOURISME Tourisme : 4,7 milliards d’euros d’investissements nécessaires d’ici 2030, les détails

Après avoir annoncé lors du Forum d'affaires franco-marocain consacré aux chantiers du Mondial 2030 que le Maroc allait multiplier les investissements pour développer le secteur du tourisme, le directeur général de la SMIT nous détaille les priorités de cette stratégie qui mobilisera 4,7 milliards d’euros. Selon Imad Barrakad, les investissements prévus seront ventilés entre 2,2 milliards destinés à développer l'attractivité et l'animation, et 2,5 milliards consacrés à l'augmentation de 25% de la capacité hôtelière, soit 100.000 lits de plus contre 300.000 actuellement.

"La coorganisation du Mondial 2030 par le Maroc servira d'accélérateur pour concrétiser tous les objectifs de la feuille de route qui table sur 26 millions d'arrivées à cette échéance", estime le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) qui sera le catalyseur de tous les projets lancés.

