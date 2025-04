Standard Chartered Bank ouvre une représentation à Casablanca

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette nouvelle entité, dénommée Standard Chartered Bank, Morocco Representative Office, a pour mission principale de servir de bureau d’information, de liaison et de représentation. Il ne s’agit donc pas d’une structure offrant directement des services bancaires, mais plutôt d’une antenne facilitant les échanges et les relations avec les acteurs économiques marocains et régionaux.

La succursale est placée sous la direction de trois cogérants :

Hind Hissem , de nationalité marocaine ;

, de nationalité marocaine ; Rola Abu Manneh , de nationalité émiratie ;

, de nationalité émiratie ; Gregoriou Spiros, de nationalité australienne.

Standard Chartered Bank est implantée dans plus de 50 marchés à travers le monde. Le bureau de représentation casablancais s'est établi à Casa Business Towers, au cœur du quartier d’affaires Casa Anfa.

