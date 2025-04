SIEL 2025. Le SGG reçoit le prix du stand accessible et inclusif pour les personnes en situation de handicap

Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a reçu le prix du stand accessible et inclusif pour les personnes en situation de handicap à l’occasion de la 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée à Rabat du 17 au 27 avril 2025.

Cette distinction vient saluer les efforts du SGG en faveur de l’accessibilité, notamment en matière d’accès à l’information juridique. À ce titre, la Direction de l’imprimerie officielle a développé plusieurs applications et programmes numériques permettant de consulter l’ensemble de ses publications. Ces outils sont dotés d’un moteur de recherche intégré avec fonction de reconnaissance vocale, facilitant l’accès aux contenus pour les personnes en situation de handicap visuel.

Dans cette même dynamique, la Direction de l’imprimerie officielle a également procédé à la transcription en braille de plusieurs textes juridiques, en plus de l’interprétation en langue des signes des différentes activités organisées durant les journées du SIEL.

Organisé chaque année par le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ce prix vise à sensibiliser les participants et les organisateurs à l’importance de prendre des mesures appropriées pour assurer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

À cet effet, le ministère de la Solidarité a constitué un jury chargé de visiter et d’évaluer l’ensemble des stands, espaces et installations du SIEL en vue de distinguer le stand offrant le meilleur niveau d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, selon des critères relatifs à l’accès aux espaces, aux services et aux contenus.

