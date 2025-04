Plages : 93% des eaux de baignade jugées conformes aux normes de qualité (rapport)

En Espagne, le gouvernement et la justice vont enquêter sur les causes du blackout de lundi

Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a dévoilé, lors d'une conférence nationale organisée ce mardi 29 avril, les résultats du programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages pour la saison 2024. L'objectif est de permettre à toutes les parties prenantes, notamment les collectivités locales et les autorités concernées, de prendre les mesures nécessaires avant le début de la saison estivale, et aussi d'informer le grand public sur la classification des plages au titre de l'année 2024.

Il ressort du rapport que 93% des stations surveillées ont été déclarées conformes aux normes sanitaires requises pour la baignade. Une évolution positive est observée par rapport à 2021, où le taux de conformité s’élevait à 88 %. Cette hausse de 5 points reflète, selon le rapport, "les efforts déployés conjointement par les départements ministériels, les autorités locales, les collectivités territoriales, les opérateurs d’assainissement et les gestionnaires des plages", ainsi que "les actions menées dans le cadre des programmes initiés par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en tant que fédérateur et catalyseur."

Le taux de conformité des eaux de baignade constitue également un critère déterminant dans l’attribution du label international "Pavillon Bleu", qui distingue les plages répondant à des normes strictes en matière d’environnement, de sécurité et de qualité des services.

Des efforts à poursuivre pour les plages non conformes

Malgré les résultats globalement positifs, 7% des stations de surveillance demeurent non conformes. Selon le ministère, des mesures doivent encore être prises pour améliorer la qualité des eaux sur ces plages, notamment :

le contrôle rigoureux des systèmes d’assainissement et l’éradication des rejets liquides illicites ;

et l’éradication des ; le renforcement des infrastructures sanitaires ;

; la suppression des sources de pollution persistantes ;

persistantes ; le développement de campagnes de sensibilisation auprès du grand public.

Surveillance du sable : 64 plages analysées en 2024

Le programme 2024 a également porté sur la qualité du sable dans 64 plages du Royaume. Ces plages ont été soumises à des campagnes de prélèvements pour des analyses mycologiques, visant à "détecter la présence de dermatophytes, agents potentiels d’infections cutanées".

En ce qui concerne les déchets marins présents sur les plages, les résultats du programme révèlent qu'une baisse de plus de 21% des quantités de déchets a été enregistrée en 2024, en comparaison avec les années précédentes, notamment 2021.

Cependant, la catégorie "Plastique/polystyrène" continue de dominer largement, représentant près de 86% des déchets collectés. Cette prédominance est particulièrement marquée au sein de trois sous-catégories principales :

les mégots de cigarettes ;

; les bouchons et couvercles en plastique ;

; les emballages ou bâtons de bonbon.

"Ces seuls trois types de déchets comptabilisent plus de la moitié des détritus recensés sur l’ensemble des plages surveillées pendant quatre années consécutives", fait observer le rapport.

Une transparence renforcée au service du public

Dans une démarche d’information transparente et continue, les autorités ont mis en place plusieurs outils de diffusion pour permettre au grand public d’accéder aux données actualisées sur la qualité des eaux de baignade, conformément à la norme NM 03.7.199 et aux dispositions de la loi 31-13 sur le droit d'accès à l'information.

Parmi ces instruments, des bulletins bimensuels sont régulièrement élaborés et mis à disposition des gestionnaires des plages via la plateforme numérique : labo.environnement.gov.ma

Ces bulletins, qui synthétisent les résultats des campagnes de surveillance, doivent être affichés de manière visible sur les plages, afin d’informer les baigneurs en temps réel.

En parallèle, une application mobile baptisée "Iplages" a été développée pour offrir aux citoyens un accès direct et simplifié à l’information. Cette application permet de consulter la qualité des eaux de baignade, mais également de s'informer sur les équipements disponibles, les services proposés et l’accessibilité des plages.

