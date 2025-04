Après le blackout inédit qui a plongé l’Espagne et le Portugal dans l’obscurité lundi 28 avril, la situation revient progressivement à la normale. Au Maroc, où des répercussions ont été constatées sur les réseaux Internet et aéroportuaires, Orange Maroc et l’ONDA annoncent le rétablissement de leurs services.

La connectivité au réseau Internet revient progressivement au fur et à mesure du rétablissement des liens internationaux affectés par la panne électrique ayant touché l’Espagne et le Portugal, a annoncé, tard dans la nuit du lundi 28 avril, Orange Maroc.

L’Office national des aéroports (ONDA), qui avait aussi subi des perturbations au niveau de son système d’enregistrement, a informé le public que "les services d'enregistrement et d'embarquement de l'ensemble des aéroports du Royaume ont été entièrement rétablis".

Le blackout, survenu lundi aux alentours de 12 h 30 (11 h 30 GMT+1), avait entraîné des coupures d'électricité généralisées sur toute la péninsule ibérique.

Selon les données communiquées par REE et le ministère espagnol de la Transition écologique, 99,16% de la demande énergétique péninsulaire, soit 21.265 mégawatts, avait été récupérée dès 6 h 00 du matin (heure locale).

L'ensemble des sous-stations du réseau de transport est désormais opérationnel, ont précisé les mêmes sources.

Les opérations de rétablissement se poursuivent afin de garantir un retour complet à la normale, après la perte soudaine de 15 gigawatts de capacité de production en seulement cinq secondes, pour des raisons encore à l'étude.

