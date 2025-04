Nouaceur : exécution des décisions judiciaires pour libérer le terrain de la future zone logistique d’Ouled Saleh

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Un imposant dispositif sécuritaire composé des éléments de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des autorités locales a été déployé dans la matinée du lundi 28 avril dans la commune d’Ouled Saleh Laâmamra sur instructions du gouverneur de Nouaceur, Jalal Benhayoun.

Selon nos informations, l’objectif de cette opération est de démolir les constructions anarchiques bâties sur le terrain devant accueillir la future zone logistique d’Ouled Saleh, en exécution de décisions judiciaires rendues par le tribunal administratif de Casablanca.

Ces verdicts ordonnaient d’expulser quelque 170 ménages qui squattaient un terrain de près de 70 hectares ayant fait partie des terres soulaliate Laâmamra et cédé à l’Agence marocaine des activités logistiques (AMDL).

"Pour le moment, l’opération de démolition des constructions illégales se passe sans incident et elle va se poursuivre jusqu’à la libération totale des lieux", nous explique une source autorisée.

La future zone logistique d’Ouled Saleh avait fait l’objet, en janvier dernier, d’un avenant à la convention de partenariat entre l’AMDL et le conseil de la région Casablanca-Settat.

Cette future zone logistique coûtera 550 millions de dirhams, dont 400 MDH à la charge de l’AMDL contre 150 MDH pour la région Casablanca-Settat.

Les autres partenaires du projet sont le ministère du Transport, l'Agence urbaine de Casablanca, la province de Nouaceur, le conseil communal d'Ouled Saleh et la CGEM.

