L'ONDA annonce un retour à la normale dans les aéroports du Royaume

"Les procédures d'enregistrement et d'embarquement se déroulent désormais normalement dans tous les aéroports du pays", fait savoir l'ONDA dans un communiqué.

Cette perturbation faisait suite à la panne massive d'électricité survenue hier dans les pays Ibériques, affectant la connexion de certains opérateurs de téléphonie. L'ONDA tient à remercier l'ensemble des voyageurs pour leur patience et leur compréhension face à cet incident indépendant de sa volonté, et rappelle que ses équipes restent mobilisées pour accompagner les passagers et assurer leur confort, conclut le communiqué. L'ONDA annonce des perturbations du système d’enregistrement

