Les billets de cinéma Megarama désormais disponibles sur Guichet.com

Guichet.com et Megarama mettent à la disposition du public une billetterie 100% digitale. Désormais, les spectateurs peuvent réserver leurs places en ligne, via le site ou l’application mobile de Guichet.com, pour l’ensemble des multiplexes Megarama au Maroc.

Guichet.com, leader marocain de la billetterie en ligne, et Megarama, premier réseau de multiplexes cinématographiques au Maroc, annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à moderniser l’accès à la culture et enrichir l’expérience des cinéphiles, indique un communiqué conjoint.

Grâce à ce partenariat, les billets pour les films projetés dans les multiplexes Megarama seront désormais disponibles sur le site web et l’application mobile de Guichet.com. Les spectateurs pourront ainsi réserver facilement leurs places dans l’ensemble des salles du réseau Megarama.

Cette convention a été conclue lors d’une cérémonie organisée au siège de Guichet.com, en présence de Cyril Audineau, directeur général de Megarama Maroc, et d’Ahmed Tawfik Moulnakhla, président-directeur général de Guichet.com.

Cité dans le communiqué, Ahmed Tawfik Moulnakhla déclare : "Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau plan de développement de notre application mobile. Il marque une étape clé dans le déploiement de notre nouvelle vision stratégique".

Il précise également que l’offre de Guichet.com, au-delà de la billetterie cinéma, s’élargira progressivement à d’autres domaines, comme le voyage : "Notre objectif est d’offrir aux Marocains une méga-application dédiée aux loisirs et au divertissement".

De son côté, Cyril Audineau affirme : "Nous sommes convaincus du potentiel du digital pour enrichir l’expérience client et toucher un public encore plus large. Grâce à cette alliance stratégique avec Guichet.com, nous amorçons une nouvelle ère pour le cinéma au Maroc".

