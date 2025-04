Le Maroc réceptionnera en 2026 son patrouilleur de haute mer construit par l’Espagnol Navantia

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce patrouilleur moderne est financé à hauteur de 95 millions d’euros par un prêt du Banco Santander pour un coût total de 130 millions d’euros.

La construction du navire a débuté en juillet 2023, avec le découpage de la première tôle. La livraison est prévue pour 2026.

Selon le journal espagnol Defensa, spécialisé dans les questions de défense, le futur patrouilleur, d’un déplacement de 2.020 tonnes à pleine charge, affiche une longueur de 87 m, une largeur de 13 m et un tirant d’eau de 4 m.

Il est conçu pour atteindre une vitesse maximale de 24 nœuds grâce à un système de propulsion CODAD (Combined Diesel And Diesel), composé de quatre moteurs MAN 175D et de cinq groupes électrogènes Baudouin, rapporte le journal espagnol.

La plateforme est équipée pour accueillir un hélicoptère ou un drone de type UAS (Unmanned Aircraft System) et dispose de deux embarcations auxiliaires semi-rigides de type RHIB. La modularité du modèle Avante 1800 permet différentes configurations d’armement, bien que les détails concernant l’arsenal prévu pour le navire marocain restent confidentiels, toujours selon la même source.

Le design permet en théorie l’intégration d’un canon principal de 76 mm ou 57 mm, de systèmes d’armes téléopérés de 25 ou 30 mm, ainsi que de missiles.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.