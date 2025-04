Lancement d’Afrique Diplomatique, le nouveau média du groupe Maroc Diplomatique

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le groupe Maroc Diplomatique vient d’annoncer le lancement officiel de son nouveau média, Afrique Diplomatique. Pensée depuis Dakhla en marge du Forum du groupe, MD Sahara, et portée depuis Casablanca, cette nouvelle publication se donne pour mission de traiter les sujets africains avec une perspective continentale, portée par les acteurs du terrain.

À travers une ligne éditoriale axée sur la parole libre et la valorisation des dynamiques africaines, Afrique Diplomatique ambitionne de devenir une tribune pour une Afrique qui construit, influence et rayonne.

Le média est accessible en ligne via son site et présent sur les réseaux sociaux.

