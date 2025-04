Irrigation au goutte-à-goutte : l'ORMVA accélère la reconversion dans la région de Tadla

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le bassin hydraulique d’Oum Er-Rabia, l’un des plus touchés par la pénurie d’eau dans le pays, fait face à un déficit hydrique qui nécessite une gestion plus rationnelle des ressources disponibles. Cela permettrait de pérenniser les filières agricoles à haute valeur ajoutée de la région de Béni Mellal-Khénifra.

C’est pourquoi l’Office régional de mise en valeur agricole du Tadla (ORMVAT) pilote plusieurs projets afin d’adapter les pratiques d’irrigation aux défis climatiques actuels. Une volonté qui s’inscrit dans le cadre du Plan national d'économie d'eau d'irrigation (PNEEI).

Pour commencer, 98.700 hectares sont visés pour la conversion individuelle à l'irrigation au goutte-à-goutte, avec déjà 67.500 hectares réalisés.

En parallèle, la réalisation et l’amélioration des canaux d'irrigation dans les périmètres de petite et moyenne hydrauliques s’étendent sur 1.590 kilomètres, avec l’objectif d’atteindre 1.728 kilomètres en 2030.

En outre, dans le périmètre irrigué de Béni Moussa, la reconversion à l’irrigation au goutte-à-goutte progresse également. 36.179 hectares sont visés pour cette conversion collective, avec des réalisations jusqu’en 2022 de 22.335 hectares, soit 62% de l’objectif.

Ces initiatives font partie du Plan de développement agricole de la région, qui bénéficie d’une superficie agricole utile (SAU) de 960.000 hectares, dont 205.000 hectares en irrigué.

Cette superficie contribue à l'agriculture nationale à hauteur de 28% pour la betterave à sucre et 20% pour les agrumes. D’ailleurs, ces derniers ont enregistré des exportations de 21.000 tonnes en 2024-2025.

En outre, des filières spécifiques comme le sésame (1.500 ha en moyenne), le grenadier (2.000 ha) et la Niora (2.000 ha) sont également présentes dans la région.

La filière de l’olivier, qui s'étend sur 109.482 hectares, contribue à hauteur de 15% à la production nationale, avec une récolte de 81.000 tonnes.

La filière de l’amandier couvre 24.650 hectares et produit 2.300 tonnes, représentant 2,4% de la production nationale.

La filière de la pomme s’étend sur 5.053 hectares et génère une production moyenne de 78.368 tonnes, soit 12% de la production nationale.

La filière de la grenade occupe 2.626 hectares et produit 34.305 tonnes, contribuant ainsi à 50% de la production nationale.

En ce qui concerne les viandes rouges, la production s’élève à 75.000 tonnes de viande, avec un cheptel composé de 170.000 têtes de bovins, 2.400.000 têtes de moutons et 790.000 têtes de caprins. Enfin, la filière du lait produit 150 millions de litres de lait.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.