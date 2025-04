Huawei Digital Morocco Summit 2025 : Amplifier l’intelligence pour un avenir numérique prospère

En marge du GITEX Africa 2025, Huawei a organisé, en date du mardi 15 avril, la nouvelle édition du Huawei Digital Morocco Summit, sous le thème ambitieux : « Amplify Intelligence : Shaping the Future with Digital Morocco 2030 ». Cet événement stratégique a réuni plus de 200 décideurs publics, experts sectoriels et leaders technologiques autour d’un objectif commun : définir les conditions d’un avenir plus connecté, innovant et prospère pour le Royaume.

Contenu Partenaire

À travers cette édition, Huawei Maroc réaffirme son rôle de partenaire de confiance pour l’écosystème marocain, en mettant l’accent sur trois leviers d’impact : l’édification de nouvelles infrastructures intelligentes, l’émergence d’un écosystème numérique renforcé et la création de nouvelles chaînes de valeur alimentées par l’intelligence artificielle.

Fort de l’intérêt suscité par l’édition précédente, le Huawei Digital Morocco Summit 2025 a accueilli un panel distingué d'intervenants, parmi lesquels M. Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l'Agence de Développement du Digital et M. David Li, Directeur Général de Huawei Maroc.

Le sommet a également réuni des experts internationaux de renom, tels que M. Wilson Xavier, Senior Research Director pour la région Moyen-Orient, Afrique et Turquie chez International Data Corporation (IDC) et M. Hytham Wang, Executive Solutions Architect for ICT products and solutions chez Huawei. De plus, le débat a été enrichi par les interventions éclairées de M. Moulay Hfid Zmirli, Directeur des Systèmes d'Information de la Wilaya de Marrakech, M. Mohamed Saad, Directeur Général Adjoint de la Bourse de Casablanca et M. Youssef Largou, Directeur Général de la société PowerM, qui ont partagé leurs visions sur la manière dont l’IA transforme les industries verticales et l’écosystème – des Villes Intelligentes à la Finance Intelligente.

Le panel d'intervenants de haut niveau, qui comprenait également Mme. Ilham Laaziz El Malti, Directrice des Ressources Pédagogiques et Numériques au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mme. Naoual Berbiche, Directrice des Systèmes d'Information au ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, M. Hatim Bakkali, Directeur Général du groupe GBS- GSM Al Maghrib Business Solutions, M. Hicham Chiguer, Président de l'AUSIM, M. Youssef Boukari, Huawei Morocco EBG CTO ainsi que M. Augustine Chiew, Chief Technology Officer of Public Services-Huawei Global Public Sector, a offert des perspectives précieuses sur les principales opportunités et défis liés à l’adoption de l’IA dans le secteur, afin de stimuler la transformation numérique et industrielle du Maroc.

Des infrastructures intelligentes au service de l'essor de l'économie numérique

Le sommet a initié un débat de fond sur la construction d’un écosystème numérique marocain résilient, où les synergies entre les secteurs public et privé jouent un rôle central. M. David Li, Directeur Général de Huawei Maroc, a souligné que « La construction de nouvelles infrastructures constitue la pierre angulaire de toute transformation numérique ambitieuse. Le Maroc dispose d’un potentiel exceptionnel pour s’imposer comme un hub régional de connectivité intelligente, de cloud computing et d’intelligence artificielle appliquée, en vue de relever les opportunités et les défis du futur numérique ».

Pour faire face à cet enjeu, Huawei déploie l’ensemble de ses capacités en matière d’intelligence artificielle : infrastructures réseau et data centers, chipsets propriétaires, plateformes cloud, modèles d’IA et environnements de développement. Ce dispositif complet vise à accompagner ses partenaires et clients dans cette nouvelle ère technologique.

À travers des solutions intégrées, innovantes et sur mesure, Huawei accompagne en profondeur la transformation numérique du Maroc. L’objectif : moderniser les infrastructures, digitaliser les secteurs clés de l’économie, améliorer les services publics et renforcer l’efficacité opérationnelle à tous les niveaux. Un engagement pleinement aligné avec les ambitions du programme Digital Morocco 2030, et qui entend positionner le Royaume parmi les nations pionnières de l’innovation.

In Morocco, For Morocco : une vision ancrée dans la durée

Fidèle à sa philosophie « In Morocco, For Morocco », Huawei réaffirme son engagement durable en faveur du développement numérique du Royaume. Présente au Maroc depuis plus de deux décennies, l’entreprise s’est imposée comme un acteur incontournable de l’écosystème national des technologies de l’information et de la communication (TIC). Forte de son expertise et savoir-faire, Huawei se positionne en catalyseur d’innovation, en accompagnant ses partenaires et clients dans l’adoption de solutions numériques intelligentes pour une croissance inclusive et durable.

Pour soutenir cette dynamique, Huawei a placé la Recherche & Développement (R&D) au cœur de sa stratégie de croissance, la considérant comme un levier clé pour repousser les limites et créer de la valeur ajoutée pour ses clients et partenaires. L’entreprise consacre, ainsi, chaque année plus de 20 % de son chiffre d'affaires dans la R&D. Avec plus de 170 milliards de dollars investis au cours de la dernière décennie, Huawei se classe parmi les cinq premières entreprises mondiales en matière d’investissement en R&D.

L'approche de l’entreprise repose sur trois priorités clés :

Soutenir les instances gouvernementales marocaines dans la mise en place d’une plateforme nationale d’intelligence artificielle, agile, sécurisée et autonome ;

Accélérer l’adoption de l’IA dans les secteurs stratégiques, en proposant notamment les solutions DeepSeek et des plateformes numériques adaptées aux besoins spécifiques des institutions publiques et privées, telles que les ministères, les opérateurs et les entreprises ;

Faire du Maroc un pôle régional de compétences numériques, à travers la mise en place d’une Académie des Talents TIC, proposant des programmes avancés en intelligence artificielle et en cloud computing, au bénéfice des enseignants et des étudiants de l’enseignement supérieur national.

« Nous nous engageons à accompagner les secteurs économiques marocains dans leur transition numérique, en leur proposant des technologies de pointe et une approche collaborative fondée sur l’agilité. Notre expertise en IA et en cloud computing, combinée à notre ancrage local, illustre notre volonté de participer activement au développement numérique national en faveur de nos diverses parties prenantes, tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés de l’économie marocaine », a précisé M. David Li, Directeur Général de Huawei Maroc.

L’énergie intelligente au cœur de la révolution verte

Autre temps fort du sommet : les échanges autour de la transition énergétique du Royaume. Dans un contexte de course vers la neutralité carbone, Huawei a réaffirmé sa volonté de soutenir le Maroc dans sa révolution énergétique numérique, en alignement avec les objectifs de développement durable du Royaume.

Lors de son intervention, Ahmed Rouizem, Directeur Technique de l’activité Smart PV chez Huawei Northern Africa, a déclaré : « Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère, où la production d’énergie bas carbone, la digitalisation des réseaux et la consommation intelligente deviennent les piliers d’un développement plus propre, plus sûr et plus durable. L’Afrique – et le Maroc en particulier – a un rôle unique à jouer en tant qu’acteur et bénéficiaire de cette transformation. »

Huawei a présenté à cette occasion l’ensemble de ses solutions Digital Power, avec notamment :

Les systèmes Smart String ESS, capables de corriger les instabilités des batteries lithium via l’électronique de puissance ;

Des micro-réseaux intelligents, conçus pour offrir un accès à l’énergie dans les zones isolées ;

Des solutions intégrées C&I (commerciales et industrielles) associant production solaire, stockage et recharge de véhicules électriques.

L’offre a été complétée par la solution Residential 5.0, qui transforme chaque foyer en un véritable hub énergétique intelligent.

Pour un Maroc plus connecté, innovant et tourné vers l'avenir

Le Huawei Digital Morocco Summit 2025 a permis de faire émerger une conviction forte et partagée : la transformation numérique du Maroc doit reposer sur l’intelligence, l’inclusion et la coopération sur le long terme. En multipliant les partenariats stratégiques, en enrichissant l’écosystème local et en investissant de manière soutenue dans les infrastructures et le capital humain, Huawei entend accompagner le Royaume dans l’accélération de son développement numérique et économique.

« Le Digital Morocco Summit 2025 a démontré que la convergence entre intelligence artificielle, cloud et énergies propres n’est pas une projection lointaine, mais une réalité déjà en marche. Aux côtés des acteurs marocains, nous sommes déterminés à bâtir un Maroc prospère sur le plan numérique, résilient sur le plan énergétique, et plus inclusif », a conclu David Li.

Bien plus qu’un sommet, cet événement s’est imposé comme une plateforme de réflexion, d’innovation et de co-construction, confirmant le rôle de Huawei en tant que partenaire technologique de confiance, engagé pour l’avenir du Maroc.

Le Huawei Digital Morocco Summit 2025 s’inscrit, ainsi, dans la stratégie globale de l’entreprise qui s’engage à soutenir les aspirations du Maroc pour une transformation digitale forte et durable. Par la tenue de ce sommet, Huawei réitère sa volonté de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration.

