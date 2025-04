Ferroviaire, aéroportuaire et transport aérien : 152 MMDH d’investissements dans le pipe

Le ministère du Transport et de la logistique a présenté, le vendredi 25 avril à Rabat, les programmes prévisionnels d’investissement pour la période 2025-2030. Ces projets couvrent les secteurs ferroviaire, aéroportuaire et du transport aérien. Détails.

Le ministère du Transport et de la logistique a présenté, le vendredi 25 avril à Rabat, les programmes prévisionnels d’investissement pour la période 2025-2030. Ces projets couvrent les secteurs ferroviaire, aéroportuaire et du transport aérien. Détails.

Lors de la présentation des projets d’infrastructures prévus d’ici l’échéance 2030, le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a passé en revue l’ensemble des projets relevant de son ministère.

Voici l’essentiel à retenir.

Transport ferroviaire

Selon le ministre, les projets ferroviaires à eux seuls mobilisent une enveloppe de 96 MMDH. "Le budget prévu pour le développement de l’infrastructure ferroviaire à l’horizon 2030 s’élève à 96 MMDH", indique Abdessamad Kayouh.

L’objectif affiché est de faire du transport ferroviaire l’épine dorsale d’une mobilité durable à l’échelle nationale. Le plan comprend plusieurs axes majeurs, notamment :

L’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech, sur un tracé de 430 kilomètres.

entre Kénitra et Marrakech, sur un tracé de kilomètres. La création de nouvelles lignes de type RER régionales reliant : Casablanca à Settat ; Rabat, Salé et Kénitra ; Marrakech à Safi.

reliant : La connexion ferroviaire du nouveau port de Nador West Med , afin de renforcer l’intégration logistique et économique.

, afin de renforcer l’intégration logistique et économique. L’acquisition de 158 trains, répartis comme suit : 30 trains interurbains, 60 navettes rapides, 50 trains grande vitesse et 18 LGV. Cette initiative inclut également la création d’une industrie ferroviaire nationale, avec un objectif de 65% d’intégration locale.

Aéroports : un plan de 28 MMDH pour doubler la capacité d’accueil d’ici 2030

Dans le cadre de la Vision 2030 pour les aéroports, le Maroc prévoit un investissement de 28 MMDH en vue de doubler la capacité d’accueil des aéroports nationaux, pour passer de 39 millions de passagers par an actuellement à 80 millions à l’horizon 2030.

Ce plan d’investissement s’inscrit dans une démarche d’alignement stratégique avec le contrat-programme de RAM, la feuille de route touristique et le cadre de développement du CDM 2030.

Les projets retenus concernent à la fois l’extension des grands aéroports et la modernisation des infrastructures existantes, selon la répartition suivante :

Développement de l’aéroport de Casablanca : 15 MMDH ;

: Développement de l’aéroport de Marrakech : 3 MMDH ;

: Développement de l’aéroport de Tanger : 3 MMDH ;

: Développement de l’aéroport d’ Agadir : 2,5 MMDH ;

: Développement de l’aéroport de Fès : 1,5 MMDH ;

: Modernisation des aéroports existants (infrastructures, équipements, systèmes d’information), navigation aérienne et expropriations : 3 MMDH.

Transport aérien : un investissement de 28 MMDH pour tripler la flotte de RAM à l’horizon 2037

Dans le cadre de la Vision 2030 pour le transport aérien, le Maroc prévoit un investissement de 28 MMDH pour le développement de la flotte aérienne nationale à l’horizon 2030. L’objectif stratégique est de faire de Royal Air Maroc (RAM) un connecteur mondial, structuré autour du hub de Casablanca.

Ce programme vise à porter la flotte de la RAM à 100 avions d’ici 2030 (contre 50 en 2024), et à 200 avions à l’horizon 2037.

Les grandes orientations incluent :

le transport de plus de 32 millions de passagers par an à l’horizon 2037 ;

de passagers par an à l’horizon le renforcement des liaisons nationales pour accompagner le développement touristique du Royaume ;

l’ouverture de plus de 100 nouvelles lignes internationales ;

nouvelles lignes internationales ; une desserte de plus de 160 destinations à travers le monde, consolidant le rôle de RAM dans le réseau mondial du transport aérien.

Cap sur 2025 : plus de 20 MMDH pour 140 marchés BTP

En complément des ambitions portées par la stratégie 2030, Abdessamad Kayouh a présenté le programme BTP 2025, détaillant les enveloppes budgétaires, les marchés de travaux et les marchés d’études par secteur relevant du ministère du Transport et de la logistique.

Ainsi, dans le cadre du programme BTP 2025, il est prévu de mobiliser un investissement global supérieur à 20 MMDH, destiné à financer plus de 140 marchés répartis selon plusieurs secteurs d’activité.

Le secteur ferroviaire représente la part la plus importante, avec un montant d’environ 11,55 MMDH répartis sur 63 prestations de marchés de travaux. De même, les marchés d’études, au nombre de 21, bénéficieront d’une enveloppe de 122 MDH.

Le secteur aéroportuaire mobilise quant à lui 8,34 MMDH pour 21 prestations de travaux, et 29 MDH pour 5 prestations d'études. Dans le secteur de la logistique, on recense 13 prestations pour des marchés de travaux totalisant 5,35 MMDH et 17 prestations en marchés d’études pour un montant de 34 MDH.

