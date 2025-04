Commerce Maroc–Égypte : les secteurs et entreprises qui participent à la mission économique au Caire

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans le cadre de la réévaluation des relations commerciales entre le Maroc et l’Égypte, et dans la continuité des efforts déployés pour rééquilibrer le déficit commercial, une nouvelle dynamique bilatérale est engagée.

Dans ce sens, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en coordination avec le Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, organise une mission économique et commerciale au Caire, en Égypte, du 3 au 5 mai 2025.

Conduite par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, cette mission vise à faciliter l’accès des exportations marocaines au marché égyptien, identifié comme un pôle de croissance prometteur pour l'internationalisation des entreprises marocaines.

Temps fort de cette initiative : un forum d’affaires réunira les entreprises exportatrices marocaines issues de divers secteurs, et leurs homologues importateurs égyptiens, avec l’ambition de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux et de bâtir de nouveaux partenariats économiques.

15 secteurs seront représentés par 28 entreprises qui comptent participer à la mission. Parmi elles : Margafrique, Dari Couspate, Michoc, TE Connectivity Morocco, Renault, STG Telematic, Colorado, Dislog, Anouar Invest, Batiplast…

