Blackout en Espagne: L'électricité rétablie à “plus de 99%” (gestionnaire du réseau)

Selon les données communiquées par REE et le ministère espagnol de la Transition écologique, 99,16% de la demande énergétique péninsulaire, soit 21.265 mégawatts, avait été récupérée dès 06H00 du matin (heure locale).

L'ensemble des sous-stations du réseau de transport est désormais opérationnel, ont précisé les mêmes sources.

Les opérations de rétablissement se poursuivent afin de garantir un retour complet à la normale, après la perte soudaine de 15 gigawatts de capacité de production en seulement cinq secondes, pour des raisons encore à l'étude.

Le blackout, survenu lundi aux alentours de 12H30 (11H30 GMT+1), avait entraîné des coupures d'électricité généralisées sur toute la péninsule ibérique.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.