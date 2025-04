Airbus reprend le site de Spirit AeroSystems à Casablanca

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

L’opération inclut également d’autres sites aux États-Unis (Kinston et Wichita), en France (Saint-Nazaire), en Irlande du Nord (Belfast) et en Écosse (Prestwick). L’objectif pour Airbus est de renforcer la stabilité de sa chaîne d’approvisionnement sur ses programmes commerciaux, indique un communiqué d'Airbus.

La transaction, dont la clôture est prévue au troisième trimestre 2025, prévoit un paiement net de 439 millions de dollars en faveur d’Airbus, avec des ajustements possibles. Airbus a aussi accordé à Spirit AeroSystems une ligne de crédit sans intérêt de 200 millions de dollars pour soutenir la transition.

Le site de Casablanca est le seul en Afrique concerné par cette opération. Situé au sein de la zone industrielle Midparc à Nouaceur, à proximité de l’aéroport Mohammed V, le site casablancais est spécialisé dans la fabrication de composants pour les programmes A220 et A321, deux modèles commerciaux en forte demande sur le marché mondial.

