Plus de 403.000 personnes ont visité le SIEL 2025, une hausse de 26%

La 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui a pris fin dimanche, a attiré plus de 403.000 visiteurs, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

La 30ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui a pris fin dimanche, a attiré plus de 403.000 visiteurs, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce nombre de visiteurs représente une augmentation de 26% par rapport à l'édition précédente, a précisé la même source, ajoutant que cet évènement a réuni 756 exposants, issus de 51 pays et présentant près de 100.000 titres.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette édition, qui a mis à l'honneur l'émirat de Sharjah (Émirats arabes unis), a été organisée par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication en partenariat notamment avec la région de Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la même région.

Vitrine de la dynamique que connait la scène culturelle marocaine, le SIEL 2025 a renforcé le rayonnement de la ville de Rabat en tant que destination culturelle, tant au niveau national qu'international.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.