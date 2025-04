PJD : voici les membres de la nouvelle direction

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les statuts du parti le permettent et Abdelilah Benkirane en a profité pour désigner les membres de la direction qui vont l’accompagner pour son nouveau mandat de quatre ans.

Il s’agit de :

Mostafa El Khalfi ;

Réda Bouguemmazi ;

Amina Mae El Ainine ;

Abdelali Hamieddine ;

Mohamed Lamine Dida ;

Mnina El Moudden ;

Younes Daoudi ;

Rabia Bouja ;

Abdelhafid El Younsi ;

Mohamed Yatim ;

Mohamed Amekraz ;

Mhamed El Hilali ;

Hind El Bigui ;

Khalid Boukaraî ;

Khalid El Mouden ;

Membres ès-qualité :

Abdellah Bouanou, chef du groupement parlementaire à la Chambre des représentants ;

Adil Sghir, secrétaire national de la jeunesse du parti ;

Saâda Boucif, présidente de l’organisation des femmes du parti.

Juste avant la clôture des travaux de ce 9ᵉ congrès, Driss El Azami Idrissi et Abdelaziz El Omari ont été élus respectivement premier et deuxième vice-présidents, Jamaâ El Moâtassim président du Conseil national et Saïd Khairoune directeur général du parti.

