La Commission militaire mixte maroco-espagnole se réunit à Rabat

Sur hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), la 11ᵉ réunion de la Commission militaire mixte maroco-espagnole s’est tenue lundi à l’état-major général des FAR à Rabat.

Visant à approfondir le dialogue entre les deux forces armées, cette réunion a été une opportunité pour discuter des moyens de renforcer la coopération militaire bilatérale et d’en tracer de nouveaux contours, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Les travaux de la réunion ont porté sur l’examen du bilan de l’année 2024-2025 et la discussion des activités à inclure au programme de l’année 2026.

À cette occasion, les deux chefs de délégation se sont félicités des résultats obtenus, tout en soulignant leur volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les Forces armées des deux pays.

En marge de cette réunion, le général de corps d'armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone sud, a reçu le général de corps d'armée Fernando José Lopez Del Pozo, directeur général de la politique de défense du ministère de la Défense espagnol.

Au cours de leur entretien, les deux responsables se sont réjouis du niveau de coopération atteint et des résultats des travaux de la commission militaire mixte. Ils ont également abordé la coopération sécuritaire qui repose sur des intérêts partagés s’inscrivant dans une logique de stabilité régionale.

La coopération maroco-espagnole porte essentiellement sur la formation, l’échange d’expertise et de visites, et les exercices d'entraînement au sauvetage aquatique et vertical. Les activités bilatérales à entreprendre sont programmées selon un calendrier établi par une commission mixte qui se tient annuellement, alternativement à Rabat et à Madrid.

