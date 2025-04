Infographies. Le parcours détaillé de la LGV Kénitra-Marrakech

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Joint par Médias24, Khalid Khairane nous détaille le tracé de l'extension de la LGV, à partir de Kénitra jusqu'à Marrakech. "Celle-ci passe devant le stade Moulay Abdellah de Rabat et le Grand Stade Hassan II de Casablanca", nous confie-t-il. "Nous avons également traité le passage au niveau de l'aéroport de Casablanca, avec une desserte prévue pour le terminal actuel et le futur terminal qui sera construit."

Une seule ligne LGV de Kénitra jusqu'au Grand Stade de Casablanca

Dans le détail, la nouvelle ligne démarrera à Kénitra, là où s'arrête la première tranche déjà existante, qui relie Tanger à Kénitra.

Comme le montre le schéma ci-dessous, à la sortie de Kénitra, la LGV passera par une galerie souterraine de 6 km, créée par l'ONCF. Le train ne sera donc pas visible sur ce tronçon.

La sortie de cette galerie se trouve au niveau de la vallée du Bouregreg, à côté de la nouvelle tour Mohammed VI réalisée par BOA. La LGV passera ainsi sur deux ponts au-dessus de la vallée, avant d'arriver au tunnel en construction sous la gare de Rabat-Ville. Ce dernier s'étalera sur environ 3,3 km sous la ville de Rabat, depuis la vallée du Bouregreg jusqu'aux alentours de la gare de Rabat-Agdal.

Le train sortira ensuite derrière le jardin d’essai de Rabat-Agdal, lequel se situe à environ 1 km de la gare de Rabat-Agdal, où s'arrêtera la LGV.

La ligne se poursuivra sur de nouvelles voies parallèles à celles existantes jusqu'à Aïn Atik, et passera par un contournement à travers une galerie souterraine de 6 km, qui se situera juste à côté de l'usine Asment, "afin de ne pas toucher aux maisons ni aux habitations".

Les voies continueront jusqu'au Grand Stade Hassan II, à partir duquel deux options sont possibles jusqu'à Marrakech. Ce sera donc au voyageur de faire son choix, selon sa destination, Casablanca ou aéroport, avant de continuer éventuellement sur Marrakech.

N.B : Sur ce tracé, nous n'avons gardé que la ligne LGV.

La première option passe par l'intérieur de Casablanca

Juste après le stade de Casablanca, le train prendra la voie qui contourne Mansouria, Mohammédia et Zenata, pour arriver à Casa-Voyageurs. Il s'agit là de la première option.

Le train continuera jusqu'à la nouvelle gare Casa-Sud en cours de réalisation, qui se trouve derrière les facultés, puis se poursuivra vers Bouskoura, et enfin vers la gare du nouveau terminal de l'aéroport de Casablanca, laquelle se situera au niveau du hub de Nouaceur.

Le train ira ensuite vers Marrakech, pour s'arrêter à la gare de la Palmeraie, qui sera réaménagée pour absorber le grand flux attendu.

Le second tracé contourne la métropole

Le second tracé se poursuit quant à lui directement du nouveau stade Hassan II jusqu'à Marrakech, en passant par deux ponts et la gare du nouveau terminal, afin de desservir l'aéroport de Casablanca.

"Pour faire simple, si je suis à Rabat, je peux prendre un train, et 35 minutes après, je serai arrivé à l'aéroport de Casablanca pour prendre un avion vers Paris, par exemple", explique notre source.

Il existe ainsi deux chemins qui se raccordent. Le voyageur pourra prendre l'un ou l'autre, en fonction de son besoin et de sa destination. C'est ce qui confère à Nouceur le statut de hub. Ce dernier regroupe à la fois une ligne classique, deux lignes LGV, des départs et des arrivées.

